¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÎôÀª¤«¤é¶¯Îõ¡È175¥¥í¡ÉÆóÎÝÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥áー¥¯¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÅÐÈÄ²óÈò¤â¡Ä¡Ä3»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏPNC¥Ñー¥¯¤Ç¤Î¥Ñ¥¤¥ìー¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5²óÉ½¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤ËÃæ·ø¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¡£
¢£É÷¼Ù¤Î¾É¾õ¤ÇÅÐÈÄ²óÈò¤â¡Ä¡Ä
¤³¤ÎÆü¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÐÈÄ¤ò²óÈò¤·¤¿ÂçÃ«¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¶¯¹Ô½Ð¾ì¡¢ÎôÀª¤ÎÃæÈ×¤ËÄ¹ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢3»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¡¢5²óÉ½¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡£Ìµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÂçÃ«¤Ï¡¢Áê¼ê2ÈÖ¼ê¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ð¥í¥¦¥ºÅê¼ê¤Î3µåÌÜ¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò±Ô¤¯¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢³ÑÅÙ17ÅÙ¡¢Â®ÅÙ108.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó174.9¥¥í¡Ë¤ÎÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤Ã¤Æ¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÅþÃ£¡£ÂçÃ«¤Ï²÷Â¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢Íª¡¹¤ÈÆóÎÝ¤ØÅþÃ£¤·¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï¤½¤Î¸å»°ÎÝ¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤â¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤¬Ê»»¦ÂÇ¤ÇÌµÆÀÅÀ¡£»î¹ç¤Ï5²óÉ½¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬2ÅÀ¤ò¥êー¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2»î¹çÏ¢È¯¤Î47¹æ¥¢ー¥Á¤ÏÈô¤Ó½Ð¤¹¤«¡£