4日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比42.6％増の501億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同51.7％増の399億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄 <1623> が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 <2512> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は4.05％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> は3.28％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は3.12％安と大幅に下落。



日経平均株価が414円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金214億2500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金144億4000万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が50億900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が28億9200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が28億7000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が20億7500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が18億6100万円の売買代金となっている。



株探ニュース

