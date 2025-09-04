お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコ（45）が、自身のYouTubeチャンネルを更新。「幸せ」と明かし、ウエディングドレス姿を披露した。

【映像】「魅力的でセクシー」な水着姿

川村は、日本テレビ系情報バラエティー番組「ヒルナンデス！」の企画で、1日1食をせいろ蒸し料理に置き換えるダイエットに挑戦。2025年6月23日の放送で、開始前76.2kgだった体重が、1カ月後67.7kgと、8.5kgの減量に成功したことを明かし、話題になっていた。

減量後の7月28日には、Instagramを更新し、水着姿でプールを満喫する様子を披露！「水着姿ステキです」「魅力的でセクシー」などと、反響を呼んだ。

9月2日には、「川村エミコ 45歳 夢のようです」というタイトルでYouTubeチャンネルを更新。「ポートレートを撮ってもらえることになってそれだけじゃ、もったいないと思い婚活用の宣材写真と相手もいないけどウエディングドレスも撮ってもらおうと思って…」と、動画の企画を説明した。

その後は、紫色を基調とした鮮やかな服装でのポートレートや婚活用の宣材写真の撮影、さらに、純白のウエディングドレスを着てさまざまな表情やポーズで撮影する様子を披露。動画の最後に川村は、「幸せ」と明かし、満足した様子を見せている。

この動画にファンから、「いつも可愛らしいエミコさんが女神の様に美しい」「綺麗すぎますお似合いです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）