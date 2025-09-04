日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（30）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。2日、最終回を迎えた「カズレーザーと学ぶ。」への思いをつづった。

岩田アナは「『カズレーザーと学ぶ。』最終回です。毎回未来への希望を感じながら、最新の研究や治療をお伝えしていました」とつづり「骨のあるテーマばかりで、スタート当初は、収録のたびに頭を抱えていました」と振り返った。

さらに「私はまずは理解するだけで精一杯だったのに、カズレーザーさんは、ご自身の知識や思考力を基に独自の視点で切り込むことで、この番組をさらに驚きに満ちた学びの時間に変えていく。次は何をおっしゃるんだろうといつもワクワクしていました」とメイプル超合金のカズレーザー（41）へ敬意を示した。

さらに「これまで番組に協力してくださった、よりよい世界のために日々研究に勤しまれている有識者の方々、毎回脳が痺れるほど濃密な収録に向き合い、忌憚のない意見をくださった、ゲストの方々。有識者の皆さんの思いや意図を汲みながら、どうやったら伝わりやすくなるのか、とてつもない時間を費やして、プロットを作ってくださった制作の方々、リハーサルから本番まで、1日中収録を支えてくださり、貴重な研究を誠実に伝えるべく、丁寧に映像を作り上げてくださった技術の方々、そして、番組を見てくださった皆さん。全ての方に感謝の気持ちを込めて。ありがとうございました」と感謝を伝えた。

さらに「社会的意義とやりがいを強く感じる番組でした。カズさんとはこれからも沸騰ワードでお世話になります また、遅ればせながら、ご結婚おめでとうございます」と二階堂ふみ（30）との結婚を発表したカズレーザーを祝福した。