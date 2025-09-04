ハワイを生活の拠点にしている音楽プロデューサー・つんく♂（56）が、9月3日、Instagramを更新。妻が赤飯を炊いて作った、子どもたちへのお弁当を披露した。

2006年に結婚し、17歳の双子の長男と長女、14歳の次女と、3人の子どもがいるつんく♂。これまで、ハワイでの生活の様子をたびたび、Instagramで発信しており、ビールで乾杯する顔出し夫婦ショットを公開すると、「可愛くてステキな奥さま」「幸せが伝わってきます」など話題になっていた。

2025年9月3日の更新では、妻が子どものために作った3人分のお弁当を公開。「きのうはハワイの九月（2025）の「おついたち」。ただ、きのうは何かとバタバタで、今朝、お赤飯を妻が炊いてくれました。が、子ども達のリクエストは焼き肉弁当。あら、そうなるとこうなりました〜！なんかええやん！美味そう！」

子ども達のリクエストに応えた妻の手作り弁当にファンから、「お赤飯食べたくなりました。とっても美味しそう」「お赤飯と焼肉、新しいですね」などのコメントが寄せられている。