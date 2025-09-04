「2024ミス・エアー・ジャパン」のグラビアアイドルで女子プロレスラー植原ゆきな（25＝アクトレスガールズ）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿を公開した。

「この夏はまった」ハイポニーテールのロングヘアにヒョウ柄の大胆ビキニ水着で、ビーチの波打ち際に座り込むバックショットなどを披露。「あと1ヶ月ぐらい夏だとおもってる」「砂遊び中...???」などとつづった。

ファンやフォロワーからも「ヒョウ柄イィ」「スタイルいい」「素敵すぎるバックショット」「いい眺め」「背中綺麗」「尻と足裏エロ」などのコメントが寄せられた。

また、別の投稿では白を基調とした花柄の浴衣姿ででかけるプライベートショットもアップした。

植原は千葉県出身。日体大時代は170センチの長身でセパタクローでも活躍した。22年にグラビアアイドルなどとして芸能界入り。「日本一可愛い体育大卒グラドル」のタイトルなどのイメージビデオやデジタル写真集を発売。レースクイーンなどを務めたほか、24年には「2024ミス・アース・ジャパン日本大会」で2位にあたる「2024ミス・エアー・ジャパン」を受賞した。同年6月には1st写真集「Physical Gift」（フィジカル・ギフト）を発売。同年12月29日にスポーツエンターテインメント団体「アクトレスガールズ」の後楽園ホール大会でプロレスラーとしてデビューした。