米メディアの「クラッチポインツ」は２日（日本時間３日）に「ドジャースの致命的な欠陥が２０２５年ワールドシリーズ進出の望みを絶つ」とドジャースの最大の欠点を指摘した。

ドジャースは２日時点で７８勝６０敗でナ・リーグ西地区首位に立ち、２位パドレスに２・５ゲーム差だ。「ドジャースはポストシーズンに向けかなり良い位置にいる」とするもこう指摘した。

「ドジャースが苦戦する可能性がある分野があるとすれば、それは外野。具体的にマイケル・コンフォートの打撃とテオスカー・ヘルナンデスの守備だ」

コンフォートは昨季ジャイアンツで１３０試合に出場して２０本塁打、６６打点、打率２割３分７厘だったが、ドジャースに移籍した今季は１０本塁打、２９打点、打率１割８分９厘、４月２０日以降、打率２割を割ったまま。得点圏打率も１割６分１厘と低迷している。

Ｔ・ヘルナンデスも昨季は１５４試合に出場して打率２割７分２厘、３３本塁打、９９打点、オールスター戦前日恒例のホームランダービーで優勝するなど大活躍した。しかし、今年は５月６日に左股関節を痛めて負傷者リスト入り、同１９日にメジャー復帰するも攻守に精彩を欠いている。１１３試合に出場して打率２割７分４厘、２１本塁打、７８打点。「今年のドジャースでＴ・ヘルアンデスほど、不安定な選手はいない。捕れるボールが捕れなかったり、長打にしてしまう」とバッサリ。２日のパイレーツ戦では初回無死満塁でファムの右前への打球を捕球できずに先制２点適時打とし、結果的に７―９で敗れた。

同サイトは「ドジャースは正しい外野陣に落ち着く必要がある」と前置きするとこう指摘した。

「エドマンは（傘下３Ａの）オクラホマシティで中堅の守備に専念しており、復帰後は中堅を務める可能性が高い。パヘスは安定した中堅守備を披露しているが運動能力はエドマンより劣るため、左翼、または右翼のレギュラーになれる。もし、パヘスが左翼に移れば、コンフォートよりもはるかにも優れた打撃で貢献できるだろう。しかし、それでは右翼手の問題は解決しない」

遊撃を守っているベッツの再コンバートが最高だが、ロバーツ監督は８月に「全く選択肢にない」と否定している。

そこで同サイトが進言するのはアレックス・コール外野手（３０）の右翼起用だ。「Ｔ・ヘルナンデスをコールを置き換えるのは格下げになるだろうが、本当にそうか？ Ｔ・ヘルンデスの出塁率２割８分２厘、長打率４割５分２厘は２度目のオールスター選出となった２０２４年の成績と比べ劣っている。ＷＡＲもわずか０・９で昨年の４・３から３・４ポイント下回っており、今年はそれほどプラスの影響を与えていない。コールはパワーこそ劣るものの、出塁率が大幅に向上する可能性もある」

中堅・エドマン、左翼・パヘス、右翼はＴ・ヘルナンデスかコール。コールが先発した場合、得点圏打率２割９分４厘のＴ・ヘルナンデスは代打の切り札として適用できるメリットもある。エドマン復帰後、ロバーツ監督がどんな手を打つか注目だ。