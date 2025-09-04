レッドソックスの新人左腕ペイトン・トーリ投手（２２）が３日（日本時間４日）に大学時代は投打二刀流でドジャースの大谷翔平投手（３１）を目指していたことを明かした。

２０２４年７月のドラフトでレッドソックスから２巡目（全体５０位）で指名され、プロ１年目で１Ａ、２Ａ、３Ａと駆け上がり、８月２９日（同３０日）のパイレーツ戦でメジャー初登板初先発した。

「幸運なことに、物事や状況が目まぐるしく変わっているが、素晴らしい経験をしているよ。このチームには、チームのために最善を尽くそうとしている人々ばかり。だからとてもエキサイティングで、とても感謝している」

大学時代は大谷に憧れる左投げ左打ちの二刀流だった。カンザス州ウィチタ州立大２年生時は１５試合に登板し、８５回２／３を投げ９７三振、防御率４・６２。打っては２１２打数６６安打、打率３割１分１厘、１３本塁打、５０打点をマーク。この時は「まだオオタニを目指していた」と明かすが、「環境を変える必要があった」と、３年時に名門ＴＣＵ（テキサス・クリスチャン大）へ転校。

打者として２本塁打、１３打点を挙げるが、「投手コーチが素晴らしかったんだ。自分が得意とすることを理解し、その点を叩き込んで、そして生かしていった。自分が何をしなければならないか、何をもっと良くしていくべきか、かなり早い段階で見抜いてくれた。とても大きなターニングポイントになった」。投手として１４試合に登板し、８１回１／３を投げ１２５三振、防御率３・２１をマーク。一気にドラフト上位候補に躍り出た。

打つことに未練はないかと尋ねると「少しはね」とはにかみ、こう続けた。「オオタニをずっと見てきたけど、投げた翌日に（ＤＨで）普通に出ている、これは信じられない。つまり、僕がやってきたことなんて、全体的にみたら低レベルのことなんだ。だから彼を見て楽しいと思うし、信じられないと、いつも思う」

口ひげを蓄えた１９８センチ、１１３キロのトーリは「大学２年生の時に打球速度１１９マイル（約１９１・５キロ）が出たことがあったが、空振りが多すぎたね。だからこれで良かった」。

デビュー戦はナ・リーグのサイ・ヤング賞の本命、ポール・スキーンズ投手（２３）と投げ合い、５回１／３を投げ、３安打２失点８三振と好投したが、勝敗は付かなかった。次回登板は５日（同６日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦。メジャー初勝利を目指す。