福山雅治、有村架純と自身ゆかりの横浜の街を巡る 9.12『タビフクヤマ』1年ぶりに放送
福山雅治が親交の深い仲間たちと旅をする特別番組『タビフクヤマ』（フジテレビ系）が、9月12日21時より放送される。有村架純、伊藤淳史、満島真之介、リリー・フランキーとともに、福山にとって縁深い街・横浜を巡る。
【写真】有村架純、福山雅治との共演で実感「時代を築き上げてこられた方でしか出せないオーラ」
昨年10月の放送以来、約1年ぶりの放送となる今回の旅先は、福山が音楽の道を志して上京した当時から足を運んでいた横浜。ここは、デビュー以来、数々の公演を重ねてきた音楽人生において縁の深い場所だった。
ゲストは、映画『ブラック・ショーマン』（9月12日公開）で福山と共演した女優・有村架純。さらに、シリーズおなじみのリリー・フランキー、満島真之介も加わり、横浜を巡っていく。
福山の音楽活動において、横浜は欠かせない存在。1991年のライブを皮切りに、数々のライブを行ってきた地でもある。2015年には、デビュー25周年記念として、“福山史上最大のスタジアムライブ”を「日産スタジアム」で開催。番組では、その舞台裏や特別な思いを語る。
そして、福山も大好きな横浜名物・崎陽軒の「シウマイ弁当」を製造する工場では、数ヵ月先まで予約が埋まる人気の工場見学を特別に案内してもらえることに。製造工程や創業の歴史に触れるほか、「シウマイ弁当」への愛があふれる福山ならではの質問も飛び出す。
続いて、幕末に活躍した坂本龍馬と縁のある老舗料亭「田中家」へ。龍馬の妻・おりょうが住み込みで働いていたこの場所では、彼女が大切に保管していた龍馬からのラブレターが公開され、一同は歴史のロマンに浸る。
さらに、マジックバー「BLACKBOX」では、伊藤淳史も登場。映画『ブラック・ショーマン』で“元・超一流マジシャン”を演じた福山は、大人気マジシャンのKiLaと「BLACKBOX」の店長・横山俊之介にマジックの監修をしてもらっていた。そんな店でKiLaと横山がとっておきのマジックを披露。目の前で繰り広げられるパフォーマンスに、有村も目を輝かせる。
その他、横浜開港資料館では、関東大震災などあまたの災害を乗り越えて生き続ける「たまくすの木」を訪れる。昭和の面影を残す老舗バー「スターダスト」など、横浜の文化と歴史が息づくスポットを巡る。さらに横浜で数々ライブをしてきた福山雅治のライブヒストリーをたどり、最後は、横浜の夜景を見ながら、旅はクライマックスを迎える。
『タビフクヤマ』は、フジテレビ系にて9月12日21時放送。
【写真】有村架純、福山雅治との共演で実感「時代を築き上げてこられた方でしか出せないオーラ」
昨年10月の放送以来、約1年ぶりの放送となる今回の旅先は、福山が音楽の道を志して上京した当時から足を運んでいた横浜。ここは、デビュー以来、数々の公演を重ねてきた音楽人生において縁の深い場所だった。
福山の音楽活動において、横浜は欠かせない存在。1991年のライブを皮切りに、数々のライブを行ってきた地でもある。2015年には、デビュー25周年記念として、“福山史上最大のスタジアムライブ”を「日産スタジアム」で開催。番組では、その舞台裏や特別な思いを語る。
そして、福山も大好きな横浜名物・崎陽軒の「シウマイ弁当」を製造する工場では、数ヵ月先まで予約が埋まる人気の工場見学を特別に案内してもらえることに。製造工程や創業の歴史に触れるほか、「シウマイ弁当」への愛があふれる福山ならではの質問も飛び出す。
続いて、幕末に活躍した坂本龍馬と縁のある老舗料亭「田中家」へ。龍馬の妻・おりょうが住み込みで働いていたこの場所では、彼女が大切に保管していた龍馬からのラブレターが公開され、一同は歴史のロマンに浸る。
さらに、マジックバー「BLACKBOX」では、伊藤淳史も登場。映画『ブラック・ショーマン』で“元・超一流マジシャン”を演じた福山は、大人気マジシャンのKiLaと「BLACKBOX」の店長・横山俊之介にマジックの監修をしてもらっていた。そんな店でKiLaと横山がとっておきのマジックを披露。目の前で繰り広げられるパフォーマンスに、有村も目を輝かせる。
その他、横浜開港資料館では、関東大震災などあまたの災害を乗り越えて生き続ける「たまくすの木」を訪れる。昭和の面影を残す老舗バー「スターダスト」など、横浜の文化と歴史が息づくスポットを巡る。さらに横浜で数々ライブをしてきた福山雅治のライブヒストリーをたどり、最後は、横浜の夜景を見ながら、旅はクライマックスを迎える。
『タビフクヤマ』は、フジテレビ系にて9月12日21時放送。