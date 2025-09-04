パドレス・ダルビッシュ有（39）が日本時間3日、4勝目をかけて本拠地サンディエゴでのオリオールズ戦に登板。4回0/3で4失点し、5敗目を喫した。

2日時点で、首位ドジャースと2.5ゲーム差のナ・リーグ西地区2位。2006年以来19年ぶりの地区優勝に向けて熾烈な戦いを繰り広げる中、前日のオ軍戦では救援右腕のジェイソン・アダム（34）が左大腿四頭筋を断裂して負傷者リスト（IL）入りが決まった。アダムは昨年のトレードデッドラインでトッププロスペクト3人との交換でレイズから移籍。今季はエストラダ、ミラーの両右腕らとともに守護神スアレスへとつなぐセットアッパーとして65試合に登板し、8勝4敗、防御率1.93、29ホールドと期待通りの働きを見せていた。

安定感抜群のセットアッパーを欠くことになったシルト監督は「クラブハウスリーダーでもあった彼が不在なのは痛手だが、どうにかして乗り越えなければならない」と悲壮感たっぷり。疲労がピークに達している救援陣の負担を減らすためにも、先発陣の奮起が求められ、経験豊富なダルを救世主に期待する声が大きくなっている。

メジャー通算292試合に登板しているダルは、メジャーの先発投手が重視されるレギュラーシーズン終盤からポストシーズンにかけてのピーキングにたけている。実際、9、10月の成績は際立っており、過去13年間で47試合に登板して20勝15敗、防御率3.28。防御率は開幕間もない3、4月の3.27に次ぐ好成績。ポストシーズンは計4球団13試合で5勝7敗と負け越しているものの、防御率3.77と結果を残している。

今季は7月に右肘痛から復帰してから、首脳陣の配慮もあって、イニング数、球数とも制限され、ここまで7回、84球が最多。ダルはポストシーズンに向けて調子を上げてくる上に、チームの一大事だけに、多少の無理をしてでもイニング、球数とも増やす可能性はある。

今後、中4日のローテなら残り4試合に登板する見込み。ベテラン右腕の本領発揮なるか。