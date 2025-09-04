2日、残念なニュースが入ってきた。5日に開幕する「ゴルフ5レディス」の大会事務局は、小祝さくら（27）が欠場することを発表した。

【梅ちゃんのツアー漫遊記】北海道へは大洗からフェリーの長旅がストレスフリー…サウナや露天風を堪能、ドラマ鑑賞三昧

7月の「明治安田レディス」でツアー12勝目を挙げた小祝は、翌週の「大東建託・いい部屋ネットレディス」2日目途中に左手首痛のため棄権。直後の「全英女子オープン」から6週連続の欠場となった。手首の状態はかなり悪いようだ。

2018年の開幕戦から22年の途中まで142試合連続出場の記録を持つ「鉄人」は、コロナ禍の20年を除いて、18年から23年まで38試合以上に出場。昨年も全米、全英女子オープンを含む36試合に出ていた。

ツアー関係者が言う。

「ゴルフのスイングは一方への動きで、地面にあるボールを打つため手首や肘への衝撃が強い。日頃から体のケアはしているでしょうが、トッププロはスキップする試合を決めて体を休めることも大事。8歳からゴルフを始めて20年近くボールを打ってきたので、普通の27歳とは違います。7月に優勝した際には、『年をとったせいか、（体を）痛めたりとか、肩こりとか、そういうものをすごく感じるようになった』と言っていた。あれだけ体を酷使すれば、ツケが回ってきますよ」

一方で、こんな声もある。

「前週まで5戦連続欠場でも、ポイントランクは3位で年間女王が狙える位置にいます。前半戦に3勝した佐久間（朱莉）は、当時の勢いがなく、今季は佐久間以外、複数優勝者はいない。そろそろ練習を再開できるくらいまで回復していると聞いていますし、来週の日本女子プロ選手権での復帰はさすがに無理でしょうが、10月の（日本）女子オープンぐらいから戻っても、年間女王の争いからはじかれることはないでしょう。ただし、小祝は左右の手首を痛めているはずですから、これまでのような練習量を維持できるか。そこが気になります」（別のツアー関係者）

ファンは首を長くして待っている。

◇ ◇ ◇

ゴルフと言えば、プロキャディーとして四半世紀のキャリアを誇る梅原敦氏が日刊ゲンダイで連載中の「梅ちゃんのツアー漫遊記」も見逃せない。そこでは、本人しか知り得ないトップ選手たちの素顔や仰天エピソード、ツアーの舞台裏、さらに普段は語られることのないキャディーのリアルな実情などが赤裸々に綴られている。

●関連記事【梅ちゃんのツアー漫遊記】…はゴルフファンなら必読だ。