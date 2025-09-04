【仰天野球㊙史】#34

【仰天野球㊙史】二刀流ベーブ・ルースの最終登板は38歳・完投勝利…投手として通算10シーズン94勝46敗

メジャー通算1000安打を本塁打で達成した大谷翔平。メモリアルの活躍は長嶋茂雄をほうふつさせる。大谷の魅力は大きなホームランで、今季の最長は137メートル。昨年は140メートル級が数本、6月のロッキーズ戦では145メートルだった。日本のメディアはそのたびに大騒ぎしている。

けれども、大リーグのオールドファンはこう言うだろう。「おい、おい、ミッキー・マントルを忘れちゃ困るぜ」と。

1950〜60年代のヤンキース黄金時代のスラッガーのことである。デトロイトに遠征した60年9月、タイガース相手にタイガースタジアムで放った右越えの一打は飛距離195メートルという一撃だった。これはベーブ・ルースの175メートルを20メートルも超えるもので、ギネスブックに「史上最長本塁打」として載った。

ホームランといえば、ルースやハンク・アーロン、バリー・ボンズらが取りざたされるのだが、飛距離の伝説となるとマントルの独壇場である。 伝説の始まりはメジャー3年目の53年4月だった。ホワイトハウスのあるワシントンでのセネタース戦の五回表。左中間に放った一打は球場を飛び出し、はるかかなたまで飛んだ。駆け付けたヤンキースの広報担当者が、ボールを拾った少年から落下地点を聞き、巻き尺で測った結果、172メートルと判定された。この巻き尺計測から、場外大ホームランを「テープメジャーショット」と呼ぶようになった。

三冠王を獲得（打率.353、52本塁打、130打点）した56年は話題を独占。ワシントンでの開幕戦ではアイゼンハワー大統領の前で160メートル級のホームランを打ってみせ、試合後に握手を交わしている。

さらにブルックリン・ドジャースとのワールドシリーズではドン・ラーセンが史上唯一の完全試合を成し遂げた試合でもホームランを放って援護した。

「史上最高のスイッチヒッター」と言われるマントルは55年の日米野球で来日。1試合3三振を喫したときの「その投手がワシやで」と自慢したのが400勝投手となる金田正一である。

日本の最長本塁打は2005年の西武アレックス・カブレラの180メートルとされている。

（菅谷齊／東京プロ野球記者OBクラブ会長）