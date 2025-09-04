百貨店の市場規模は1991年の9.7兆円をピークに減少し続けた。2009年には7兆円を下回り、21年はコロナ禍の影響で4.4兆円となった。その後は回復したが、24年の実績は5.7兆円でピーク時の6割にとどまる。アパレル企画会社の幹部は次のように分析する。

百貨店業界から「免税廃止論」への悲鳴…インバウンド急減で株価も軒並み低迷

「服の供給量は年間20億着から35億着まで増えたが、1着あたりの価格は低価格化が進んだ。服を買う場所は百貨店からダイエーなどの総合スーパー、ユニクロへと移り変わり、服が売れなくなったため百貨店は衰退した」

市場縮小とともに全国では百貨店の閉店が進んだ。閉店後の百貨店が歩む道は主に家電量販店になるケースと、ショッピングセンター（SC）になるケースの2パターンが見られる。

都心部では家電量販店への転換が進んだ。2000年に閉店した有楽町そごうはビックカメラになり、09年閉店の三越池袋店はヤマダデンキになった。西武池袋本店を取得したヨドバシカメラは現在、同店舗の改装工事を進めている。

一方、SC化では、10年に閉店した伊勢丹吉祥寺店がコピス吉祥寺になり、18年閉店の伊勢丹松戸店がキテミテマツドになった。高島屋立川店は23年に百貨店区画を廃止し、全面をSCとした。

そして近年では3つ目のパターンとして「タワマン化」も現れた。19年に閉店した伊勢丹相模原店の跡地では野村不動産が手がける「プラウドタワー相模大野クロス」が建設中で、本年中の竣工を予定している。地上41階・高さ152メートル、総戸数687戸の規模だ。

■船橋、甲府、津田沼などでも…

同様に18年に閉店した西武船橋店では、21年に大和ハウス工業が本館を取得。跡地では現在、地上51階・高さ193メートルの「プレミストタワー船橋」が建設中だ。総戸数は677戸で、28年の竣工を予定している。

甲府市の「岡島百貨店」の旧店舗跡地では、タカラレーベンが6階建ての商業施設と28階建てのマンションを建設する予定だ。

津田沼駅前では23年に津田沼PARCOが閉店した。B館は商業施設「津田沼ビート」に変わったが、A館を三井不動産レジデンシャルが取得。三井不動産は正式な計画を公表していないが、商業と住宅の複合開発を計画しているとされ、一部はマンションになる可能性が高い。

跡地のタワマン化について、不動産関係者は次のように語る。

「商業施設が乱立し、駅前の一等地でもSCが成り立つかは不透明だ。大型の家電量販店も主要駅や都心には進出したいが、郊外の駅前には進出しない。一方で駅前のマンション需要は堅調であり、郊外でも採算が取れる」

商業施設の再生が難しい土地は、タワマンを建てるしかないという。全国では閉店した百貨店が放置されるケースが相次いでいるが、将来的にタワマンになるかもしれない。

（ライター・山口伸）