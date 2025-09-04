「アメリカでは不動産エージェントの過半数が女性なんですよ」

東京で不動産業界で働く女性人材の集まりに出席したとき、ある参加者がそう口にした。

「不動産業は女性に向いている職業です。みなさんでもっと業界を盛り上げましょう」と続いた。

調べてみると実際に全米不動産業協会（NAR）の統計では、会員の6割以上が女性であり、住宅売買仲介に限れば約7割を女性が占めるという。日本の宅地建物取引士に占める女性比率が26.2％にとどまることを思えば、確かに大きな差があるといえそうだ。

■女性のコミュニケーション力と好相性

アメリカで女性の不動産業への進出が広がったのは1970年代。家庭と両立しやすい職業として始まったが、やがてネットワーク形成力や共感力を強みにシェアを拡大してきた。成果主義の世界は学歴や昇進競争に縛られにくく、顧客対応に必要なコミュニケーション力が女性の強みと相性がよかったことも背景にある。

だが先日、ニューヨークで働く女性エージェントに話を聞いたとき、こんな答えが返ってきた。

「それは一面的な見方です。当事者からすれば、不動産営業は収入の波が激しすぎる。儲かる月もあれば、収入ゼロの月が続くこともある。その不安定さを補うのが、夫の安定収入なんです。だからこそ、女性がこの仕事を選びやすい面もあるんですよ」

つまり、米国で女性比率が高い背景には、完全歩合制による収入の不安定さがあるというのだ。安定収入を得にくい職業だからこそ、家庭内に経済的なセーフティーネットがある女性が続けやすくなる。

一方、日本の不動産業界は依然として男性中心だ。営業現場では体育会系気質が色濃く、長時間労働や夜の接待といった慣習もまだ生き残っている。そのため女性の参入はまだ微増。ただし給与体系は基本的に固定給＋賞与型で、アメリカほど収入の振れ幅は大きくない。

こうした数字を並べてみると、米国は「女性が多いが不安定な職業」、日本は「女性が少ないが安定志向が強い職場」と言えるのかもしれない。

一見すると米国が「進んでいる」と受け止められがちではある。しかし、その裏には、激しい競争、完全歩合制という不安定な収入構造があり、「続けられる人=配偶者などの安定収入に支えられている人」である現実も見逃せない。

「住宅を売り、暮らしを支える不動産のプロだけど、自身は暮らしの安定を配偶者の収入に支えられているんです」（前出の女性エージェント）

世界最大の米国不動産市場には、そんな皮肉な現実が横たわっている。

（ニュースライター・小野悠史）