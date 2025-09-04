トランプ米政権が中国戦勝節軍事パレードの直後、中国化学企業に対する制裁を発表した。米財務省外国資産管理室（OFAC）は3日（現地時間）、同社と同社代表2人を制裁対象に指定した。

米国内に流入する合成オピオイドの製造・販売に関与したという理由だ。また不法麻薬の船積み過程にも関与したと、財務省は明らかにした。

合成オピオイドは「ゾンビ麻薬」と呼ばれるフェンタニルの原料で、米国は中国がメキシコ・カナダ経由で供給して麻薬危機が深刻化したと主張してきた。トランプ政権はこれを根拠に対中関税も課している。

ハーレー米財務次官（テロ・金融情報担当）は「中国産の不法オピオイドが米国の家庭と共同体を破壊している」とし「トランプ大統領のリーダーシップの下、あらゆる手段を動員してこの伝染病を防ぐ」と強調した。

今回の制裁が中国戦勝節の直後に発表されただけに、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長とロシアのプーチン大統領が習近平主席と共にした異例の軍事パレードを牽制する狙いがあるという解釈も出ている。

国務省のピゴット副報道官は「同社が責任を取るよう法執行と外交手段を総動員し、米国を再び安全にする」と明らかにした。