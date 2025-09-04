「広島２−１ＤｅＮＡ」（３日、マツダスタジアム）

広島が執念の継投策で僅差逃げ切った。制球の定まらない先発大瀬良が７四球を出しながら１失点でしのいで後半へ。ハーン、栗林、島内、森浦の好救援で３位ＤｅＮＡとのゲーム差を「１」に戻した。Ａクラスをかけた順位争いが繰り広げられる中、デイリースポーツ評論家の岡義朗氏は首位打者争いを演じる小園の成長ぶりに着目した。

◇ ◇

今年の小園は集中力が途切れない。それが首位打者争いを継続できている大きな要因だろう。

チームの現状を考えれば順位争いに全力を注ぐべき時期だが、当然、そういう責任も感じているはず。チームの勝利に貢献したいという意識が、走攻守すべてのプレーを通して伝わってくるからだ。

１打席目は走者を進められず凡打に倒れたが、一塁へ残ってしっかり盗塁を決めた。

２打席目もフルカウントまで粘っている。結果はセンター方向を狙った遊ゴロだったが、この１つの打席を大事にするという姿勢が３打席目のセンター前ヒットにつながったと言える。

この日は大瀬良の制球がまとまらず、なかなかリズムに乗りにくい試合展開になったが、うまく攻守の切り替えができていたと思う。

現状では、小園に代わってショートの定位置をつかみかけていた矢野が打撃面で伸び悩み、三塁では将来性に期待がかかる佐々木の起用が増えてきた。

その結果、シーズン当初は三塁でスタートした小園だったが、今やまるでユーティリティプレーヤーのような存在。チーム事情が優先されて、二塁、三塁、ショートという複数のポジションをこなしている。

ショートと三塁を比べても、打球の速さや距離感が違うから簡単ではない。それだけで大きなストレスを受けるものだ。打撃に影響が及んでも仕方がないが、それでも上手にこなしているのは小園が技術面だけでなく、精神面においても確実に成長している証しだろうね。

昨年は“野球に対する向き合い方”というような理由で２軍を経験するなど課題も背負っていたが、今では攻守両面で堂々たる中心選手だ。小園抜きのオーダーは考えられなくなった。

この試合の勝因を挙げるなら五回無死一、二塁で決めた会沢の送りバントに注目したい。

初球、バスターからファウル。相手がチャージをかけてきたら“やるぞ”と初めから考えていたのだろう。作戦通り、相手を惑わせたうえで成功させたのはベテランの味というやつだろうね。

結果的に相手守備陣の失策で２点が入ったが、評価されべき送りバントになった。

初回から制球の定まらない大瀬良をなだめすかして何とかリードし、７四球を与えながらも前半を１失点で切り抜けた。これもベテラン捕手のなせる技。

六回２死一、二塁で見せた末包のファインプレーも見逃せない。捕球できなければ二者生還という場面だっただけに大きかった。単打３本でも勝ちは勝ち。すべてに選手の気迫を感じるゲームだったね。