橋本環奈主演『カラダ探し THE LAST NIGHT』最終予告映像、衝撃のラストに備えよ
俳優・橋本環奈が主演を務める、超刺激的なループ型ホラー映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』が、あす9月5日より全国公開される。公開に先立ち、最終予告映像が解禁となった。
【動画】映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』最終予告映像
本作は、“赤い人”に追われながらバラバラになった身体のパーツを探し、すべてを見つけ出すまで同じ日を繰り返すという、恐怖のループに巻き込まれた若者たちの戦いを描いた物語。
最終予告は、2022年に大ヒットを記録した前作で“カラダ探し”に挑んだ高校生たちの姿から始まる。3年前、深夜の学校に突然集められた、性格もグループも異なる6人のクラスメイトたち。それぞれ孤独を抱えていた彼らは、次第に仲間としての絆を育み、繰り返される死のループ“カラダ探し”を終わらせることに成功した――はずだった。
しかし、高広（眞栄田郷敦）の目の前で、主人公・明日香（橋本）が突然姿を消してしまう。
それから3年後、舞台は真夜中の遊園地へと移り、新たな“カラダ探し”が幕を開ける。新たな参加者たちは、バラバラになった明日香の身体を探すことで、終わらない“死のループ”からの脱出を目指す。しかし、高広は語る。「たとえ“カラダ探し”を終えて明日香を救ったとしても、新たな犠牲が出てしまう」と──。繰り返される“呪いの連鎖”の中で、彼らは前作を凌駕する試練と圧倒的恐怖に直面することとなる。
本作には、前作に続いて主人公・明日香を演じる橋本、高広役の眞栄田、そして新キャストの高校生たちが出演。恐怖と青春の狭間で揺れ動く彼らの姿が、リアルに描かれる。また、物語の鍵を握る“謎のおんな”を木村佳乃が狂気的に演じており、物語の緊張感を一層高めている。さらに、Stray Kidsの主題歌「Parade」が、スリリングな映像を彩っている。
3年の時を超え、再び回り出す“呪いの連鎖＝ループ”。その先に待ち受ける、衝撃のラストに、大きな期待が寄せられている。
