「日本は軍事的に敵性国家」韓国・李在明大統領の発言の真意は？日韓関係の行方を左右する“韓国リベラル”の正体
8月23日（土）〜24日（日）に韓国の李在明（イジェミョン）大統領が来日し、石破首相との首脳会談に臨んだ。韓国は、昨年から国政が大混乱に陥っていた。
尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領は夫人の収賄疑惑などで支持率が急落するなか、昨年12月に非常戒厳を宣布。今年1月に内乱罪で起訴され、4月4日に弾劾訴追案が可決されて、即日、大統領を罷免された。
その結果、急遽行われた大統領選挙で当選したのが、野党「共に民主党」の李在明氏だ。
少年工から弁護士、そして大統領という苦労人の側面が強調されるが、過去には「日本は敵性国家」など過激な物言いに“韓国のトランプ”とも揶揄されていた李大統領。
一体、どんな人物なのか？ 韓国出身の作家・シンシアリー氏の新著『韓国リベラルの暴走』（扶桑社新書）から抜粋し、今後の日韓関係の行方を占う。
◆李在明という人物
2025年6月4日、李在明氏が韓国の大統領に就任しました。前の大統領が弾劾・罷免されたので、選挙翌日に就任です。
詳しいことはこれから少しずつ記しますが、一般的に「左派」とされる李在明大統領はどんな人でしょうか。
少年時代から工場に通うなど、貧しい成長期を過ごし、法律を勉強して成功し、政治家になり、大統領にまで上り詰めた男。こうして書くと、本当に立派なものです。
同時に、別の側面を見てみると、各種法律違反でいくつも裁判を受けていて、まだ裁判も終わってないのに大統領になりました。
大統領選挙に出るのは別に違法ではありませんが、他の国なら、裁判を受けている時点で、すでに大統領選挙に出馬しなさそうなものです。こういうところを見ると、反語的に「立派」です。
しかし、本書で私が書きたい「彼」の人物像は、そうした彼の波乱の人生を描く感動ストーリーではありません。良い側面も悪い側面も、どこで生まれてどう育ってなど、そんなふうに書くと、それはかなり厚い本になってしまうでしょう。
ですから、本書のテーマに沿って「彼はどういう人なのか」を考える必要があります。
◆「杞憂で終わってくれるのが一番」しかし
本書は、3つの原則によって書かれています。これは他の拙著でも同じですが、「私が私に嘘をつかないで書くこと（自分の考えを率直に書くこと）」、「人身攻撃などにはならないよう、書き方に気をつけて最低限の礼儀を守る」、「結果良ければ、それで良し」です。
過去に李大統領がどんなことを言ったとしても、どんな間違いを犯したとしても、私が彼のことをどう思っていようと、今、日本の「隣国」の大統領として、彼が5年間うまくやっていくなら、それで良い。
本書は杞憂で終わるでしょう。しかし、残念ながら今の私は、とてもそうは思えません。
そこで、「彼はどういう人なのか」という問いについて、本書は「日韓関係に影響しそうなこと」という側面からアプローチしていきます。
言い換えれば、それは左派という思想的な側面の話にもなります。どんな人なのかをすべて語るわけではなく、日韓関係、単に日本と韓国だけの関係ではなく、日本、米国、中国、そして北朝鮮、いわゆる「陣営」絡みの側面からのアプローチ。
そこまで範囲を絞ると、李在明大統領の過去の「3つの発言」が浮かび上がります。これで、本書もあまり「厚く」ならずに済むことでしょう。
◆市長時代の「日本は敵性国家」発言
その1は、まずネットで有名な「軍事的に日本は敵性国家」発言。
その2は、「韓国は親日と占領軍によって出来た国」発言。
その3は、「中国にも台湾にもシェシェ（中国語で感謝を意味する「謝謝シェイシェイ」の韓国語読み）すればいい」発言です。
