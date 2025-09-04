４日３時に奄美大島の東で台風第１５号が発生しました。５日にかけて、西日本では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、東日本では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。九州南部、九州北部地方、四国地方、東海地方では４日昼過ぎから５日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

４日３時に奄美大島の東で台風第１５号が発生しました。台風は１時間におよそ３０キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。台風は、４日は日本の南を北上して九州にかなり接近し、５日は進路を東よりに変えて西日本から東日本の太平洋側沿岸を東に進む見込みです。

［雨の予想］



西日本から東日本では５日にかけて、台風や太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。

４日６時から５日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 １００ミリ

東海地方 １８０ミリ

近畿地方 １５０ミリ

中国地方 １００ミリ

四国地方 ３００ミリ

九州北部地方 ２００ミリ

九州南部 ２００ミリ

奄美地方 １００ミリ

その後、５日６時から６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北地方 １００ミリ

関東甲信地方 ２００ミリ

東海地方 １５０ミリ

近畿地方 １５０ミリ

四国地方 １５０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。

東海地方

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 ４日夕方から５日昼過ぎにかけて

四国地方

徳島県、愛媛県、高知県 ４日夕方から５日朝にかけて

九州北部地方

大分県 ４日昼過ぎから４日夜遅くにかけて

九州南部

宮崎県 ４日昼過ぎから４日夜遅くにかけて



［防災事項］

九州南部では５日未明にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、九州北部地方では５日未明まで、四国地方では５日朝まで警戒、東海地方では５日夜のはじめ頃にかけて注意・警戒してください。また、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■九州南部の今後の天気は（詳細）

宮崎県では、５日未明にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。宮崎県では、４日昼過ぎから４日夜遅くにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

４日０３時に熱帯低気圧が台風第１５号になりました。台風第１５号は、４日０３時には奄美大島の東約１４０キロにあって、１時間におよそ３０キロの速さで北へ進んでいます。九州南部・奄美地方では、風速１５メートル以上の強風域に入っている所があります。

台風が予報円の中心付近を進みますと、４日にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。このため、九州南部・奄美地方では５日明け方にかけて、台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の実況］

４日０４時３０分現在の１時間降水量（解析雨量による速報値）

宮崎県

日南市付近 約８０ミリ

３日０９時から４日０４時までの降水量（アメダスによる速報値）

宮崎県

都農 １３６．０ミリ



九州南部［雨の予想］



九州南部・奄美地方では４日夜遅くにかけて局地的に雷を伴い非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。

４日に予想される１時間降水量は多い所で、

宮崎県 ６０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ６０ミリ

奄美地方 ３０ミリ

４日６時から５日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

宮崎県 ２００ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） １５０ミリ

奄美地方 １００ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

宮崎県 ４日昼過ぎから４日夜遅くにかけて

です。



［風の予想］

九州南部では５日昼前にかけて、奄美地方では４日夜遅くにかけて強い風が吹くでしょう。

４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

宮崎県 １８メートル （２５メートル）

鹿児島県（奄美地方を除く） １８メートル （２５メートル）

奄美地方 １８メートル （２５メートル）

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

宮崎県 １８メートル （２５メートル）

鹿児島県（奄美地方を除く） １５メートル （２５メートル）



［波の予想］

九州南部・奄美地方の沿岸の海域では４日朝から５日明け方にかけてうねりを伴いしけとなる所があるでしょう。

４日に予想される波の高さ

宮崎県 ４メートル うねりを伴う

鹿児島県（奄美地方を除く） ４メートル うねりを伴う

奄美地方 ４メートル うねりを伴う

５日に予想される波の高さ

宮崎県 ４メートル うねりを伴う

鹿児島県（奄美地方を除く） ４メートル うねりを伴う



［防災事項］

厳重警戒：土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫

注意事項：強風、うねりを伴った高波、落雷、竜巻などの激しい突風

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。



［補足事項］

今後、発表する警報、注意報、気象情報などに留意してください。台風の進路や、土砂災害や浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）に関しては、「気象庁ホームページ」などを確認してください。