バームクーヘン専門店の「バウムブリュレ」がおいしそう！池袋限定とろ〜りピスタチオショコラも待ちきれない
バームクーヘン専門店｢ねんりん家｣の特別なアイテム「バウムブリュレ」に、とろ〜りピスタチオショコラバージョンが新登場。
東京・西武池袋店にて、9月17日（水）から限定販売がスタートします。
日本発のバームクーヘン専門店「ねんりん家」
ねんりん家 銀座本店
東京・銀座に本店を構える「ねんりん家」は、日本うまれのバームクーヘン専門店です。
皮はカリッ、内はしっとり熟成の『マウントバーム しっかり芽』、
カステラのようにふっくらジューシーな『ストレートバーム やわらか芽』、独創的な２つの食感のバウムクーヘンを生み出した、東京のお土産としても人気のブランドです。
5月に大阪限定で登場した「バウムブリュレ」
2025年5月、大阪・阪急うめだ店限定でお目見えした「バウムブリュレ 〜焦がしキャラメル〜」（税込1188円）は、ブリュレすることで、美味しさにひと手間加えたプレミアムな新感覚バームクーヘン。
ブランドを代表する『マウントバーム しっかり芽』にキャラメルをのせて、バーナーでじゅわっと焦がし焼き。
炎で炙ることによって生まれる“ほろ苦さ”がアクセントを加えます。
濃厚なバター風味のバームクーヘン×キャラメルの濃厚なコクが絡まるこっくりリッチな味わいに、表面はカリッ＆ねっちり、中はしっとり熟成した3つの食感が重なる、特別な一品ですよ。
とろ〜りピスタチオの「バウムブリュレ」が池袋に登場
さらにこの秋は、東京・西武池袋店限定で、新作「バウムブリュレ 〜ピスタチオショコラがけ〜」（税込1264円）が登場します。
『マウントバーム しっかり芽』にピスタチオショコラを重ね、バーナーでブリュレして香ばしいアクセントをプラス。
濃厚なバター風味のバームクーヘン×芳醇なピスタチオのコクが絡まって、よりリッチな味わいに。
さらにトッピングのローストピスタチオ＆糖がけくるみがカリッと食感を加えます。
パッケージもかわいいので、ちょっとした手土産やプレゼントにぴったり。
ハーフサイズだから自分へのご褒美にもおすすめです。
「バウムブリュレ 〜ピスタチオショコラがけ〜」は9月17日（水）から、ねんりん家 西武池袋店限定にて、毎日10:00と17:00に数量限定で販売。
ご褒美スイーツやプレゼントをお探しの人はチェックしてみてはいかがでしょう。
※1人2点までの販売です。
※表示価格は参考小売価格です。
■ねんりん家 西武池袋店
場所：西武池袋本店 地下1階 デパチカ スイーツ＆ギフト
ねんりん家 公式ホームページ：https://www.nenrinya.jp/
Instagram：＠nenrinya_ginza
参照元：
「池袋限定：ピスタチオショコラがけ」株式会社グレープストーン プレスリリース
「大阪限定：焦がしキャラメル」株式会社グレープストーン プレスリリース
