東北在住者が一番好きな「ラーメンのチェーン店」ランキング！ 2位「くるまやラーメン」を抑えた1位は？
「LINEリサーチ」が運営する調査メディア『リサーチノート』は、「一番好きなラーメンのチェーン店」についての調査結果を公表しました。同調査は、全国の15歳〜69歳の男女を対象に、2025年7月3〜5日の期間で実施。3152人からの回答を得ました。
今回は、東北在住者175人による調査結果から、東北在住者が一番好きな「ラーメンのチェーン店」ランキングを発表します！
太麺と細麺の2種類のちぢれ麺や各店舗でじっくり煮込むチャーシューなど素材にこだわったラーメンは、10種類以上ある味噌ラーメンやカレーラーメンなど、バリエーション豊かなメニューがそろいます。
餃子やカレーライスなど豊富なサイドメニューや季節ごとに提供する期間限定ラーメンや冷麺も人気です。
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
2位：くるまやラーメン／9.9％東京都足立区で観光バスを改造してラーメン屋を始めたことが名前の由来となっている「くるまやラーメン」。米味噌に秘伝の香辛醤油を加えた、こだわりの味噌が自慢の味噌ラーメンが人気です。
1位：幸楽苑／24.8％福島県郡山市に本社を置き、国内トップクラスの店舗数を誇る「幸楽苑」。ワンコインで食べられる「中華そば（490円）」を筆頭に、手頃な価格と優しく家庭的な味わいのスープをベースにしたメニュー展開で幅広い世代からの支持を得ています。
餃子やカレーライスなど豊富なサイドメニューや季節ごとに提供する期間限定ラーメンや冷麺も人気です。
