歌手の浜崎あゆみ（46）が4日までに自身のインスタグラムを更新。“大トリ”を務めた「a―nation」の出番前にボイストレーニングをしてくれたという人物を明かした。

週末に東京・味の素スタジアムで行われたエイベックス主催の夏恒例の野外音楽祭「a―nation」で“大トリ”を務めた浜崎。「本番終わり、夏をやり切った戦友達とビッシャビシャな姿で集合写真」とステージ本番終わりの集合ショットを公開した。

そして！マサ（エイベックスの松浦勝人会長）の隣でTRFさんのステージを最初から最後まで爆踊り＆歌いながら観たよ（わたしだけが終始うるさくて、マサはいつもな感じで淡々としてた笑）」と松浦氏とステージを見る様子も披露した。

「avexに入った時から今でもずーっと、1番の憧れで1番手が届かなくて、これからも1番眩しい先輩方」と先輩TRFへの思いをつづった。

ハッシュタグでは「#anation2025」「#味スタ」「#夏の振り返り」としたうえで「#実はここだけの話」「#出番前にYUKI様から」「#ボイトレして頂いた」「#図々しく色々聞いた」「#全部教えて下さった」「#ちなみに私は昔から」「#Queenと呼んでいる」「#trf」と添えた。