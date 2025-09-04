えなこ、写真集“完売”に驚き「想像していなくて」 艶めく素肌ショットも公開
人気コスプレイヤーのえなこが、4日までに自身のインスタグラムを更新。最新写真集『エピローグ』について報告するとともに、ビキニで艶めく素肌ショットを公開した。
【写真】美ボディ丸見え！ビキニで艶めく素肌を披露したえなこ
えなこは「集英社より、写真集『エピローグ』本日発売です」と告知しつつ、「ありがたいことに発売前に予約でネット通販は完売…！！書店さんもほぼない状態、お一人様1冊の制限がかかっていたりするそうです」と説明。「発売日なのに本がないなんて想像していなくて、編集部の方もマネージャーも、そして私もビックリしてる」と驚きをつづった。
さらに「興味を持ってくれた方に定価で確実に届くようにするので、予約が間に合わなかった方はもう少しだけ待っていただけると嬉しいです」と呼びかけ、重版や追加販売の調整を進めていることを示唆した。
