【ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ヴェルビン（Magazine Memories）】 9月5日16時予約開始 2026年3月 発送予定 価格：11,000円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ヴェルビン（Magazine Memories）」を2026年3月に発売する。9月5日16時よりプレミアムバンダイで受注を開始する予定で、価格は11,000円。

ヴェルビンは、「聖戦士ダンバイン」のメカニックデザインを担当した出渕裕氏の著書「AURA FHANTASM」に登場するオーラ・バトラー。今回のROBOT魂 ＜SIDE AB＞では、ヴェルビンが「AURA FHANTASM」版ビルバインの位置付けであることを指標として可動機構を検証し、可動フィギュアとして立体化している。武装はオーラ・ソードのみが付属し、台座は「AURA FHANTASM」の世界を演出する専用デザインのディスプレイベースと支柱が付属する。

(C)創通・サンライズ