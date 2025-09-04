『トンイ』美人女優が大胆ドレス姿を披露　オトナの色気ムンムンのパーティースタイル【PHOTO】

女優のパク・ハソンが大胆なドレススタイルを披露し、注目を集めている。

【写真】パク・ハソン、“大人の色気”ダダ漏れ

パク・ハソンは9月3日、インスタグラムを更新。「まるでパラダイスのようだったパラダイスシティコリアでの最後の夜」とコメントを添えて、複数の写真や動画を公開した。

映像には、大型リゾート「パラダイスシティ」のイベントに出席するため、ブラックのドレスを着用したパク・ハソンの姿が収められている。背中が大きく開いたデザインからは引き締まったウエストや滑らかな肩のラインがのぞき、優雅さと大人の魅力を同時に感じさせる。

なお、パク・ハソンは2017年に俳優リュ・スヨンと結婚し、同年に娘を出産。現在は女優活動に加え、ラジオ番組『パク・ハソンのシネタウン』のレギュラーパーソナリティとしても活躍している。

（写真＝パク・ハソンInstagram）

◇パク・ハソン プロフィール

1987年10月22日生まれ。2005年にハ・ジウォンの主演映画『ふたつの恋と砂時計』の試写会に足を運んだところをスカウトされ、その年にドラマ『愛は奇跡が必要』に出演してデビューした。当時の年齢は18歳で、スカウト時は高校生だった。その後映画『アパート』『19歳の母』、ドラマ『王と私』などに出演。特に、2010年放送の『トンイ』で演じた仁顕（イニョン）王后は大きな反響を得た。