◆米マイナー３Ａ スクラントン―ウースター（３日、米マサチューセッツ州ウースター＝ポラーパーク）

今季限りで米国でのプレーに一区切りをつけて、来季は日本球界に復帰することを表明したヤンキース傘下マイナー３Ａ・スクラントンの前田健太投手（３７）が３日（日本時間４日）、敵地・ウースター戦に先発し、７回３分の２で１００球を投げ、１安打１失点、９奪三振の快投を見せた降板した。８回２死までは許した走者が四球による１人だけで、ノーヒットノーランまであと４アウトと迫っていたが、８回２死で本塁打を浴びてマウンドを降りた。

背番号「８」のユニホームでマウンドに上がり、初回は３者連続内野ゴロ。たった９球で３者凡退で抑える好発進を切った。２回は１死から四球を与えて走者を背負ったが無安打無失点。２死一塁では前田のグラブに当たってはじいた打球をそのままノーバウンドで遊撃手が捕球してアウトになる珍しいプレーもあった。３回は３者凡退。テンポのいい投球を見せた。

４回も内野ゴロ３つで３者凡退。５回も２三振を奪うなど、３者凡退で抑え、５回終了時点で６２球を投げて、無安打無失点、４奪三振で、出した走者は２回の四球による１人だけと快投を見せた。６回も、２者連続で見逃し三振を奪うなど３者凡退。７回も５イニング連続となる３者凡退で抑えた。８回は２者連続三振を奪ったが、通訳らがマウンドに集まってタイムが取られた直後の２死走者なしでこの試合初安打となる右翼への本塁打を被弾。前田は苦笑いだったが、そのままマウンドを降りた。

前田は今季、２年契約２年目のタイガースで開幕を迎えたが、すべて救援の７登板で防御率７・８８と結果を残せずに５月に退団。カブス、ヤンキースのマイナーでプレーしているが、この日の試合前の時点で１６登板（すべて先発）で４勝６敗、防御率６・２５でメジャー昇格できずにいる。前回登板の８月２８日（同２９日）も３回１１安打１０失点（自責９）でのＫＯだった。