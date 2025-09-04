スロギーがリニューアル！心地よさと美しさを叶える新ナイトブラ＆ショーツ登場

“最高のきもちよさ”を届けるインナーブランド「スロギー」から、この秋リニューアルした「ZERO FeelⓇ Night Bra」と「Natural Hip」が登場します。ソフトで軽やかなリブ素材やオーガニックコットンを採用し、優しい着け心地とデイリーに使える実用性を実現。落ち着いたニュアンスカラーで、心も体もリラックスできる新作インナーです♡

リニューアルで進化！ナイトブラの魅力

「ZERO FeelⓇ Night Bra」は、M・L・LLの3サイズ展開で価格はM・L 4,950円、LL 5,280円（税込）。

肩からアンダーにかけて〈ダイヤサポートボンディング〉構造を施し、寝ている間もバストをやさしく支えます。

新たに採用された薄くて軽いリブ素材は、肌あたりが柔らかく締め付け感を軽減。ブラック、モスグリーンオールド、ソフトバイオレット、フィッグピンクの全4色で、秋冬のリラックスタイムに寄り添います。

ラディアンヌのオールインワンブラトップ♡理想の補正力と快適さを実現

毎日に寄り添う♡ナチュラルヒップショーツ

「Natural Hip PT」は、M・L・LLの3サイズ展開で、価格はM・L 1,870円、LL 2,090円（税込）。

要望の多かったデザインが復活し、オーガニックコットンを使用した快適仕様です。切りっぱなし素材で脚口がフラットになり、アウターにもひびきにくいのが魅力。

ブラック、モスグリーンオールド、ソフトバイオレット、フィッグピンクの全4色がそろい、何枚も欲しくなるデイリーアイテムです♪

心地よさと美しさを兼ね備えた新スロギー♡

スロギーのリニューアルインナーは、就寝時も日中も快適で女性らしいシルエットを支える優秀アイテム。

ナイトブラは軽やかなリブ素材で優しくフィットし、ショーツはオーガニックコットンで毎日に寄り添います。4色のニュアンスカラーが揃い、気分に合わせて選べるのも嬉しいポイント。

今季のリラックスタイムは、スロギーでさらに心地よく、美しく過ごしてみませんか？