福岡県では、4日昼過ぎから夜遅くにかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。また、5日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

［気象概況］4日午前3時、奄美大島の東約140において、熱帯低気圧が台風15号になりました。台風は1時間におよそ30の速さで北へ進んでいます。今後、台風は北上し、予報円の中心を進みますと、4日夜遅くから5日未明にかけて九州北部地方に最も接近する見込みです。また、九州北部地方では、高気圧周辺の暖かく湿った空気や台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となっています。このため福岡県では、4日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。雨雲が予想以上に発達した場合、大雨警報を発表する可能性があります。また、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれもあります。

［雨の予想］4日に予想される1時間降水量は多い所で、県内全域40。4日6時から5日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、県内全域80

［風の予想］4日から5日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）は県内全域の沿岸の海域15（25）▽陸上12（25）

［波の予想］4日から5日にかけて予想される波の高さは福岡地方の沿岸の海域2.5▽北九州地方の響灘2.5▽北九州地方の瀬戸内側1.5▽筑後地方の沿岸の海域1.5

［防災事項］土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。

また、強風、高波、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

