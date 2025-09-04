スペイン１部レアル・マドリードが今夏の移籍に失敗したイングランド代表ＤＦマーク・グエイ（２５）の獲得に乗り出すと、スペインメディア「ＦＩＣＨＡＪＥＳ・ＮＥＴ」が報じた。

イングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスで日本代表ＭＦ鎌田大地と同僚のグエイは今夏リバプール移籍で合意し、メディカルチェックも受けた。しかしクリスタルパレスは後任選手の獲得に失敗し、土壇場で移籍を中止にした。グエイはクラブの方針に落胆しており、２０２６年夏までの契約を延長することはないという。

そんな中で、同メディアは「Ｒマドリードはグエイを獲得することを真剣に検討している。リバプールへの移籍が失敗したグエイに守備陣を刷新するための重要な選手として注目しており、Ｒマドリードは（来年）１月の移籍市場でリバプールとの競争に先んじて、オファーを出す可能性があるという」と報じた。

本来ならばグエイの獲得には移籍金として６０００万ユーロ（約１０３億２０００万円）〜７０００万ユーロ（約１２０億４０００万円）が必要となるが、残り契約期間が半年となる冬の移籍史上であれば半額以下。さらに夏に持ち越しとなり契約満了となればフリーで獲得できるため早くも熱視線を注いでいる。