

ベストセラー『21世紀の資本』著者として知られるトマ・ピケティ氏。彼が「歴史政治経済学の最高傑作」と絶賛する書とは（写真：NurPhoto／Getty Images）

3つの「緊縮」とは？

世界中の研究者が注目する話題の書、『緊縮資本主義：経済学者はいかにして緊縮財政を発明し、ファシズムへの道を開いたのか』（クララ・E・マッテイ著）が上梓された。原著の刊行以来、センセーショナルに取り上げられ、経済学、政治学、歴史学の各界から高く評価されるその驚愕の内容とはいったいどのようなものなのか。歴史研究の枠にとどまらず、分断化、保守化する現代の社会にも大きな問いを投げかけるクララ・マッテイ氏の分析と主張を解説する。

緊縮がファシズムを招いた

「倹約家で厳格、中立公平だと思っていた賢父が、じつは悪の総帥だった」





そんなことがもしあればきっと驚くと思うが、そのようなことが国家レベルで実際にあったと主張する経済学者がいる。

新進気鋭の経済学者クララ・E・マッテイは、緊縮資本主義がファシズムを招いたと言う。

しかもたまたまそうなったというのではなく、ファシストがファシズムのために半ば“意図して”そうしていた、というのである。

一聞してそんなわけがないと思う人がほとんどだろう。私もいまもって完全には信じることはできていない。

本人もそれは承知の上のようで、マッテイはこのように序文で述べている。

歴史を新たな視点から語る上で懸念されるのは、それらが作為的、あるいは党派的として退けられる危険である。何より私自身が経済学者であって、それらをすっかり拭い去れないために、末尾には資料の渉猟過程と理論を裏づける定量分析の章を設けた。【中略】歴史経緯によって説得されてくれない読者も、最終章がその効果的な役割を果たしてくれるものと期待する。（『緊縮資本主義』）

マッテイが言うことは果たして本当なのか。まずはその主張を追っていこう。

マッテイが主張する「緊縮資本主義がファシズムを招いた」という驚くべき説は、具体的にどういうことなのか？ そのカギとなるのが、本書の根幹をなす3つの概念だ。

・austerity 緊縮

・capital order 資本秩序

・fascism ファシズム

「緊縮」「資本秩序」「ファシズム」

「ファシズム」は政治学や歴史学でよく目にするタームであり、知っている人も多いだろう。「緊縮」に関しては経済学タームで、経済学を学んだことがある人であれば知っていると思う。「資本秩序」に関しては、これはマッテイが提出しているものであり、初見の人が多いだろう。

マッテイは、本書で、「緊縮」が「資本秩序」を守り、それによって「ファシズム」に道を拓いたと主張している。どういうことか。

彼女はまず、経済学者によって「緊縮」が行われた歴史的事実を重視する。緊縮とは、国が財政政策や金融政策、そして産業政策を「やらない」あるいは「締めつける」ことだ。それにより国民は医療などのサービスが受けにくくなったり、自身の貯蓄が減ってしまう。第1次世界大戦の前後を契機にして、それは意識的に行われたという。

ではそれがなぜ行われたかというと、「資本秩序」を守るためだと彼女は言う。マッテイが言う資本秩序とは大まかに言えば、資本家と労働者の階級ヒエラルキーのことで、つまり上位者階級である資本家を守ろうとしたためだという。

第1次世界大戦を契機に、労働者は力を持ち、資本家と伍するかその階級的立場を逆転させようとする（すなわち“革命”の）自信を身につけていた。

それに危惧を抱いた“勢力”が、「緊縮」を用いて労働者を“おとなしく”させ、「資本秩序」を維持したと言うのである。

その“勢力”とは、資本家、政治家、テクノクラート（官僚）で、実施に際してはいろいろな理由がつけられながらもその緊縮の方向性は一貫していたという。

その“方向性”に疑問を持ちつつ歴史資料を渉猟し、時にオブラートに包み隠されながらも明確な意図として「資本秩序の維持があった」のだとマッテイは確信する。

痛めつけられた労働者階級は従順となり、支配層は自身の影響を及ぼすことが容易となった。そして困窮が進むと、労働者は短絡的となり分断が自律的にも作用していき、それは独裁者やオリガーキー（寡占階級）に非常に都合のいいことだった。

とくにイタリアではムッソリーニのようなファシスト政治家が台頭してきていたこともあり、ファシスト（全体主義的、権威主義的、排他主義的な独裁者）による「緊縮」が好んで行われ、さらに独裁体制を強化することにつながったとマッテイは主張する。

大まかに3つの概念とそのつながり、彼女の主張を説明してみたが、賛否はともかくとしてもまったく理解ができないということはないのではないだろうか。

3つの緊縮

そして本書が経済学界に驚愕をもって知られることになった、「3つの緊縮」の分析とその効果を概観していきたい。

＜3つの緊縮＞

・財政緊縮

・金融緊縮

・産業緊縮

まず、わかりやすいのは「財政緊縮」だろう。

医療、公教育、失業手当といった社会保障費をカットすることで財政支出を抑え、それまであったセーフティネットを提供しないことで労働者（つまり大多数の国民）を不便にし、心理的に不安にさせた。

このような方策は当然に大きな反発があるのだが、財政健全化や自己責任論を是とする経済学者によって正当化の理論が展開され、テクノクラートらによって強制執行された。また、税制的にも逆進課税を採り、労働者階級の蓄えを削ぎ、資本家の資本蓄積を促進させた。

次に金融緊縮だが、これは財政緊縮よりもテクニカルで国民にはわかりにくく、実行に際しては抵抗も少なく行いやすかったようだ。

金融引き締め策は、政策金利の引き上げ、金本位制導入などで行われ、「通貨の健全化」といった理論で正当化された。

通貨量を絞ることによって金利は上昇し、デフレが進行しやすくなり、経済活動は滞りがちとなり、失業が増えやすくなる。労働者は不況のあおりを受けて失職を余儀なくされるが、誰のせいにしていいかわからない。その時には失業保険もない、といった財政緊縮との相乗効果もあった。

3つ目の産業緊縮だが、初耳という人も多いだろう。

経済政策には財政政策、金融政策、産業政策があるとは教えられるが、産業政策に関しては産業振興の方策は議論されても「緊縮」に関しての議論は通常はなされないからだ。

わかりやすく言えば、マッテイは「組合潰し」や低賃金維持方策を示している。

解雇をしやすくしたり、低賃金誘導をすることで、労働者階級の実入りを少なくするとともに、発言力や行動力を削ぐのが目的で、これらは「企業の安定成長」「合理化」「国際競争力の獲得」「自己研鑽と自己責任」といった理由で正当化される。

雇用環境が厳しければ厳しいほど、経営者や資本家にとっては都合がよく、また蓄えの少ない労働者にとっては隷属的な労働を選ばざるをえない状況となりやすい。

この“緊縮三位一体”が完成し、相互に補強し合うと、労働者は逃げ場がなく従順にならざるをえなくなり、自らの労働力を資本家のために安く提供をせざるをえず、場合によっては自ら進んでそのようにしてしまう。

またこれらは「勤勉」「節約」「健全」といった美徳として喧伝され行われる。

これら一連の政策は、富裕層と産業部門の優位を盤石なものとし、いずれも国家をよき時代へと先導する特効薬として称揚される傾向をも併せ持つ。（『緊縮資本主義』）

これらが第1次世界大戦前後からイギリスやイタリアで徹底的に行われ、そして経済学を介して世界各国に蔓延し、現在にまで影響を与えていると彼女は主張する。

専門家の激論を呼ぶ3つの論点

以上、マッテイの主張を見てきたが、いかがだろうか。

もちろん反論があるのは本人も承知の上だとして、その想定問答の主なものを見ていこう。

緊縮は一方的に悪なのか？ 必要な場合もあるのでは？

これは「見えざる手」を市場原理として経済の最適化を目指す現在の主流派経済学（新古典派経済学）の考えからすれば真っ先に出てくる疑問だろう。

財政、通貨、産業が健全でなければ経済の最適化は危うくなる。緊縮は悪影響があるとは言っても、それが経済環境の維持に必要なこともあるのではないか。

実際に財政赤字が増えすぎても金利は上がり、通貨量が増えすぎてもインフレになり、産業がしっかり存在しなければ雇用先がおぼつかないではないか。

これに関してはマッテイは、まず緊縮自体が効果がない場合であっても歴史的に続けられてきたと反論する。

さらには（新）古典派経済学それ自体が資本家の階級維持に資するものでありそれ以外の選択肢を除外させる発想があるとすら言っている。

緊縮的でない比較的穏健なケインズ（経済学）に対しても批判をしていることから、おそらくマッテイの頭のなかには従来の資本秩序とは別の、つまり労働者階級が主体の経済体制の選択肢があることがうかがえる（献辞にもそれが読み取れる）。

このあたりはマルクス経済学の影響を色濃く感じさせるが、いずれにせよ（新）古典派経済学がそもそも資本秩序の保守と労働者の隷属化に適したものだという根本的な信念があるのだろう。

緊縮はダメージが大きいとしてそれを排除できないのはなぜか？ なぜ機能するのか

緊縮の悪影響が甚大だとして、緊縮が嫌なのであれば、民主主義であればそれは反対され、民意が反映される。社会全体としてはバランスは保たれるはずである。もし緊縮になっているのであればそれは政治的な民意なのではないか、という問いがある。

それに対してはマッテイは、緊縮は「脱政治化」されて行われると言う。政治的な思惑、たとえば資本秩序の維持といったものを除外したような体で官僚（テクノクラート）らにより執行される。マッテイの言葉で言えば「純粋経済学」として提案され、政治性を排した抽象的なシステムだと見せつつ、それこそが政治目的を達成するための巧妙な政治的手法なのだと分析する。

また“多数派”である労働者をどう従わせるかということこそが彼の勢力の主眼であり、しっかりと実行され効果を上げている以上、もはや民主的な手続きによる自浄作用は期待しにくいといった構造にも言及している。

このあたりの分析はもともと経済思想史の研究からキャリアを始めた氏の視点は鋭い。

緊縮はファシズムを促進するか

緊縮はファシズムを促進するというのは飛躍があるのではないか、緊縮はそもそも経済学的にはリベラリズムに属するものであって、自由主義を是とし、政府の介入を嫌うものではないか。政府の独裁たるファシズムを促進するとは考えにくい、という疑問がある。

それに対してマッテイは、“資本家の”自由を守るという点でリベラリズムと圧政は矛盾せず、むしろそのために国民の多数派である労働者を困窮させ自由を奪い“おとなしく”させておくために緊縮は有効であり、その目覚ましい効果はファシストをも魅了するのだという。

これは私から補足すると、全体主義の研究で高名な政治学者ハンナ・アーレントは、全体主義はテロル（恐怖政治）によって連帯を奪い、個人の内面の自由さえも奪うことによって完成すると言う。ナチスは全体主義の完成のためにテロルを使ったが、イタリアのファシストは「緊縮」を手段として使った、ということのようだ。

「脱政治化」された「純粋経済学」による緊縮で目的を巧妙に隠しつつそれは行われたのだという主張には、逆説的な意外性とともにファシズムの底知れない恐ろしさを感じさせる。

このあたりの分析はマッテイの歴史政治経済学者としての真骨頂だろう。

2人の評価者「ピケティ」「バルファキス」

ファイナンシャル・タイムズの2022年ベストブックにも選ばれているマッテイのこの著作に関しては、たくさんの研究者たちが関心を寄せている。

その中にはトマ・ピケティやヤニス・バルファキスといった大物もいて、その内容を絶賛している。

『21世紀の資本』と「r>g」で有名なトマ・ピケティは理論家、歴史家として当代随一の経済学者であることは皆が認めるところだろう。その彼がクララ・マッテイの本書を「歴史政治経済学の最高傑作」と絶賛している。

ピケティの著書同様、マッテイの本書も資本論として現代に投げかける疑問の大きさは凄まじく、共通した問題意識があるのかもしれない。

『21世紀の資本』はマルクスの『資本論』の21世紀版としても注目されたが、むしろマッテイの本書のほうがその趣きがあるように思う。

ヤニス・バルファキスはアテネ大学に経済学の博士課程を作った人物で、いわゆる“ギリシャ危機”下の2015年に財務相に就任し、当事者としてEUから緊縮を迫られた経験がある。

マッテイの著作の中にはギリシャ危機下の緊縮にも触れられており、実務家としても経済学者としてもマッテイの論考には首肯するところなのだろう。「緊縮財政は無実の政策ミスではなく、暗黒の利益に機能する誤謬である。本書は、緊縮財政の隠された意図を暴いている」と評価している。

日本ではどうなのか

では、日本の研究者ならばどう思うだろうか。現代の日本を生きる私たちであっても「今はどうなのか？」「日本ではどうなのか？」と気になるところは少なくない。

そのあたりは中野剛志氏による本書巻末「日本語版解説」があり、詳しく解説されているので、そちらが具体的で参考になるだろう。

マッテイが投げかけるものの大きさは、今の日本においても、いや今の日本にこそ計り知れないのではないか。

たとえば、いわゆる“氷河期”の問題や長期間にわたった日本のデフレを、マッテイならばどう見るだろうか。日本に財政緊縮、金融緊縮、産業緊縮はなかっただろうか。

私はぜひそれを聞いてみたいと思っているが、多くの日本人がそう願えば、彼女は叶えてくれるかもしれない。

（佐々木 一寿 ： 経済評論家、作家）