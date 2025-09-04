２点を追いかける終盤に…マリノス指揮官が“最後の交代枠”でボランチ同士を交代した意図【ルヴァン杯】
［ルヴァン杯準々決勝第１戦］横浜 １−４ 柏／９月３日／日産スタジアム
９月３日に行なわれたルヴァンカップ準々決勝第１戦で、横浜F・マリノスは柏レイソルとホームで対戦。18分に先制点を奪われ、53分と70分にも追加点を許した横浜FMは、82分に植中朝日のゴールで１点を返すが、90＋８分に再びネットを揺らされ、１−４で敗れた。
結果を見れば惨敗だが、横浜FMが終始劣勢だったわけではない。植中が「４点、５点と取れるチャンスはあった」と振り返ったように、９分と10分には天野純と鈴木冬一が立て続けに、その３分後にも山根陸がミドルで相手ゴールを脅かした。
１点ビハインドだった43分には、相手DFにブロックされたものの、松村晃助のクロスに反応したディーン・デイビッドが惜しいシュートを放った。
そして55分には鈴木、60分には植中がゴール前で決定機を迎えるが、どちらも決め切れず。82分に植中がようやく柏のゴールをこじ開けたが、その１点にとどまった。
そんなゲーム展開のなかで個人的に驚いたのが、横浜FMの大島秀夫監督の88分の采配だ。
４枚の交代カードを切ったうえに、２点を追いかける状況だった。それを考えれば最後の交代枠でCF谷村海那を投入し、前線に厚みを持たせるという手段もあったはずだ。だが大島監督は、ボランチの渡辺皓太に代えて同じくボランチの喜田拓也を投入したのだ。試合後、大島監督はその交代の意図を次のように明かした。
「攻撃により出るために、天野や陸を前に出したりするところを管理するために、そこに（喜田を）置いた。より前に人数をかけようという意図だった」
この試合で横浜FMは、攻撃時にボランチの天野と右SB（後半途中から左SB）の山根陸を一列前に押し出す形を取っていた。だから終盤は、２人により高い位置を取らせ、パワープレーを仕掛けたかったということだろう。ただ、クロスでチャンスメイクできるジョルディ・クルークスを後半開始から起用していたのであれば、競り合いに強い谷村でも良かったのではないかと思う。
７日の第２戦で横浜FMは、３点差をひっくり返さなければならない。厳しい戦いになるが、大島監督はチームを準決勝進出に導けるか。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
