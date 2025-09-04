パススピードとタイミングが絶妙なスルーパスで違いを見せたレイソル渡井理己。３点のアドバンテージも油断なし「ここでもう１回引き締め直すことが重要」【ルヴァン杯】
［ルヴァン杯準々決勝第１戦］横浜 １−４ 柏／９月３日／日産スタジアム
柏レイソルは９月３日、ルヴァンカップ準々決勝の第１戦で横浜F・マリノスと敵地で対戦し、４−１で勝利した。
この一戦でゴールを挙げたジエゴ（18分）、瀬川祐輔（53分）、垣田裕暉（70分、90＋８分）の活躍もさることながら、ひと際目を引いたのが、シャドーで先発した渡井理己のスルーパスだ。
まずは18分、ジエゴが先制点を奪ったシーンで、左サイドを駆け上がった三丸拡にスルーパスを通したのが渡井だ。そして三丸のクロスをジエゴが押し込んだ。
29分には、渡井のスルーパスに抜け出した瀬川がペナルティエリア左からシュート。これは相手GKにセーブされたが、チャンスを演出した。
さらに47分の、瀬川が決定機を迎えた場面。右サイドの原田からのクロスに反応した瀬川のシュートはゴールの上に外れてしまうが、ここでも原田にパスを通したのが背番号11だった。渡井のスルーパスはいずれも、パススピードとタイミングが見惚れてしまうほど絶妙だった。
試合後、渡井は「数回良いものが出せました」とコメント。ただ、それもチームとしての狙いが上手く表現できたからこそだという。
「スルーパスは常に狙っていますけど、今日に関しては味方の動き出しが良かったので、それに合わせた形です。前半から押し込み続けていた結果、一瞬の隙ができたのもありますし、チームとしての狙いが出せたことが要因かなと。スルーパスは受け手ありきなので、ああいう局面を作れたのはチームとしての収穫です」
横浜FMとの第２戦は７日。３点をリードして臨む柏だが、渡井は「ここでもう１回引き締め直すことが重要」と強調する。その理由は、２戦合計５−１で勝利した東京ヴェルディとのルヴァンカッププレーオフラウンドで、第１戦を３−０で勝利した状況と同じだからだ。
「ヴェルディ戦もそうでしたけど、（第２戦の）前半に失点してバタバタしてしまったので、失点しないことが第一ですし、それ以上に自分たちの色を出すことも大事になる。３点のアドバンテージを上手く利用して戦いたい」
柏は2020年に準優勝して以来のベスト４進出へ、第２戦でも盤石な戦いを見せたい。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【動画】ジエゴの先制点は渡井のスルーパスが起点に！
