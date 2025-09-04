【しまむら】がかなり高見え！「990円とは思えない可愛さ」「秋まで楽しめる」だって！

「真夏の暑さは続くけれど、気分は少しずつ秋にシフトしたい……」そんな時に頼れそうなのが【しまむら】の高見えアイテム。\990（税抜）とは思えない可愛さのトップスや、今すぐから秋口までしっかり着回せそうなロングジレなどが見つかるようです。手軽に取り入れられそうなので、季節の変わり目のおしゃれにも大活躍してくれるかも！

たっぷりシャーリングで華やぎムード「ベスト」

【しまむら】「JQDシャーリングベスト」\1,089（税込）

インフルエンサー@minamii.__さんが「\990とは思えない可愛さが衝撃すぎる」とコメントしているベスト。トレンドのシャーリングデザインが目を引き、ぽこぽことした表情のある生地がぐっと高見えを叶えてくれそうです。着映え度たっぷりなので、秋口はロンTや薄手のセーターに重ねるだけで即おしゃれ見えしそうなのが嬉しいポイント。

胸元デザインが映える！ ポケット付き「ロングジレ」

【しまむら】「EC＊MRKロングジレ」\1,969（税込）

胸元の可愛いデザインが高見えしそうなロングジレは、便利なポケット付きで機能性もGOOD。落ち着いた雰囲気のベージュカラーが秋らしい一枚です。@minamii.__さんによると「今から使えるコーデから秋まで楽しめるコーデまで」着回せるよう。レーストップスやカットソーに重ねるだけで旬のレイヤードスタイルが完成しそうです。

胸元シャーリングでスタイルアップが叶いそう「 キャミワンピ」

【しまむら】「シャーリングキャミOP」\1,969（税込）

楽な着心地とスタイルアップを両立させたい人におすすめなのが、胸元のシャーリングが可愛いキャミワンピ。切り替え位置が高めなので、体型カバーをしつつ脚長効果が狙えます。カットソーを重ねてカジュアルに、シアーシャツを羽織ってきれいめにと、コーデの幅が広がりそうなのが魅力。

きれいめに着られそうな「オーバーオール」

【しまむら】「TT＊KIWオールインワン」\1,089（税込）

淡色のオーバーオールは、軽やかで大人っぽいムードを自然に演出してくれそう。すらりとした落ち感があり、シンプルに着ても洗練された雰囲気になりそう。真夏はノースリーブを合わせて爽やかに、秋には袖にデザインのあるトップスを重ねて季節の変化を楽しめそうです。@minamii.__さんによると「オンライン限定販売だったのですが見つけられたらラッキー」とのことなので、気になったら探してみて。

