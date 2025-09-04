◇ナ・リーグ ドジャース―パイレーツ（2025年9月3日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席で二塁打を放ち、3試合連続安打をマークした。

0―2の5回、先頭で第3打席を迎え、相手2番手・バローズに2球で追い込まれたが、3球目のチェンジアップを上手く捉えて右中間に運び二塁打でチャンスメークした。

次打者・ベッツが四球を選ぶと、続くラッシングの右飛で三塁まで進んだ。ただ1死一、三塁でフリーマンがニゴロ併殺に倒れ、この回も無得点に終わった。チームは2回無死満塁、3回2死満塁の好機も後続が倒れ無得点と再三の好機をつぶしている。

大谷は初回の第1打席は相手先発・アシュクラフトにカーブで空振り三振。3回の第2打席もカーブを打ち上げてしまい、遊飛だった。

この日は投手として先発予定だったが、体調不良のため回避。咳や鼻づまりなど、風邪のような症状があるという。それでも打者としては出場し、第3打席でようやく快音を響かせた。

前日2日の同戦は3回に相手2番手・チャンドラーの内角直球を捉え、キャリア最速となる打球速度120マイル（約193・1キロ）の弾丸ライナーを右翼席に突き刺し、7試合ぶり46号、移籍2年目でドジャース通算100号に達した。

また、21試合ぶりとなる1試合3安打を放ち、2打点を挙げたが、チームは終盤に救援陣が打ち込まれて敗れた。

ナ・リーグ本塁打王争いはフィリーズ・シュワバーとの一騎打ちとなっており、49本でトップを走るシュワバーに2本差に迫る2戦連発47号にも期待がかかる。