スマホとタブレット、ノートPCを2台同時に充電したい人、要注目です！

特に、ハイパワーGaN充電器を持っているけれど、持ち運びやすさの観点でポートが1つしかない物しか持ち歩かないという人には、必須アイテムと言っていいでしょう。

UGREEN USB Type C ケーブル 【PD 100W 2-in-1 Type C 急速充電ケーブル】 USB C to USB C ケーブル E-makerチップ搭載 断線防止 iPhone 16シリーズ/iPhone 15シリーズ/Mac Book/iPad/Xperia/Galaxy各種対応 1.5m 2,699円 Amazonで購入する PR PR 1,943円 楽天で購入する PR PR 3,096円 Yahoo!ショッピングで購入する

UGREEN（ユーグリーン）の「PD 100W 2-in-1 Type C 急速充電ケーブル」は、2台を充電するときでもケーブルを2本用意する必要がない、取り回しにも優れたケーブルです。

USB Power Delivery 100W対応の2-in-1ケーブル

ところで皆さん、USB-Cケーブルを何本持ってますか？その全ての対応規格を把握できていますか？

デバイス間の万能ポートとして普及しているUSB Type-C。その対応ケーブルには、USB側の度重なるアップグレードによって、見た目は同じなのに規格の異なるものが混在しているという問題があります（規格ごとに色を決めておくなど、できなかったものか...）。

でも、大丈夫です。「PD 100W 2-in-1 Type C 急速充電ケーブル」は、ご覧のとおりの特長的なルックス！どこからどう見ても、他のケーブルと間違う心配はありません。

しかも、その名のとおり最大100Wの高出力に対応し、USB Power Delivery規格に準拠。2台同時充電にも対応できる2-in-1仕様です。

充電に関してはこれ1本で問題ない“全部入り”なアイテム。ただし、データ転送には非対応なのでご了承あれ。

もっとも、むしろそのほうが役割が明確になって整理しやすいというもの。そもそも有線接続しない人なら、関係ない話ですよね。

10000回以上の折り曲げ試験をクリア

耐久性についても、文句なしのタフネス設計となっています。

アルミ合金シェルとナイロンファイバー被覆を採用し、10000回以上の折り曲げ試験に合格。端子部分には金メッキ加工が施されており、腐食への耐性と安定した接続性も両立しています。

また、安全面にも配慮が行き届いており、E-Markerチップを搭載していることで、過電圧、過熱、過電流、ショート防止など多重保護性能が確保されています。

※ACアダプターは、本製品に含まれていません。

また、1.5mという適度な長さも、使い勝手が良い。コンセントの位置に制約されることなく、自宅でも出先でもシーンを問わない充電環境を与えてくれることでしょう。

高出力を必要とするノートPCから、毎日の充電が必須のスマホまで、ありとあらゆるデバイスを同時充電できるスグレモノですので、とりあえず1本入手しておいて損はないと思います！

