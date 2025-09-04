Image: Apple

日本時間で来週、2025年9月10日の午前2時に開催されるApple（アップル）の新製品発表会。

目玉となるのは、もちろんiPhone 17！ですが、3年ぶりの大型アプデが噂されるAirPods Pro 3の存在にも期待。これを機に購入・買い替えを考えている人はいるはず。

発表会は来週なので、すでに噂はできっていますが、その中から「ほぼ確！」な機能と、「今回は見送り濃厚」な機能を予想してみました。

ヘルス系機能が主になりそう

AirPods Pro 3で、最も期待されているのがヘルス系機能の追加。イヤフォン＝耳に装着するウェアラブルとして、心拍数モニタリング機能と体温モニタリング機能の追加が噂されています。このヘルス系機能は、ほぼ確と思ってよさそう。

着目すべきは、すでにBeats Powerbeats Pro 2で導入されている、心拍モニタリングから機能がさらに向上されているかどうか。Beatsでは、音楽再生と心拍数計測を同時に行なうことができず、これがイヤフォンとして本末転倒という見方もあります。

リアルタイム翻訳は見送り

AI時代のイヤフォン機能として、昨今注目度が高いのがリアルタイム翻訳機能。すでに、GoogleのPixel Budsでは（スマホと連携して）対応している機能です。SamsungのGalaxy Buds 3 Proも似た機能あり。

てことで、出遅れているAppleですが、AirPodsがこれに対応すると大きなニュースとなります。理由は簡単、シェアが高いから。アナリストファームCanalysの調査では、世界のワイヤレスオーディオ市場におけるAppleのシェアは23％（2025年第1四半期）でトップです。

が、残念なことにこの機能は見送りが濃厚。少なくとも、リリースと同時には使えない可能性が高いようです。Appelが約束したAI強化Siriはなかなかやってきませんが、この機能も同じ船に乗っていそう…。ソフトウェアアプデで、今後（そのうち）使えるパターンになりそうです。