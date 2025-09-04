福山雅治（56）が親交の深い仲間たちと旅をする番組「タビフクヤマ」が、フジテレビ系で12日午後9時から放送される。

昨年10月に放送して以来、約1年ぶりとなる今回は女優の有村架純（32）や、俳優の伊藤淳史（41）満島真之介（36）リリー・フランキー（61）と、福山にとって縁の深い街、横浜を訪れる。

横浜は、福山が音楽の道を志して上京した当時から足を運んでいた街。福山の音楽活動において、横浜は欠かせない存在で、91年を皮切りに数々のライブを行ってきた地でもある。15年には、デビュー25周年記念として、“福山史上最大のスタジアムライブ”を「日産スタジアム」で開催。番組では、その舞台裏や特別な思いを語る。

福山も大好きな横浜名物・崎陽軒の「シウマイ弁当」を製造する工場では、数カ月先まで予約が埋まる人気の工場見学を特別に体験。「シウマイ弁当」への愛があふれる福山ならではの質問も飛び出す。

また、幕末に活躍した坂本龍馬と縁のある老舗料亭「田中家」へ。龍馬の妻・おりょうが住み込みで働いていたこの場所では、彼女が大切に保管していた龍馬からのラブレターが公開され、一同は歴史のロマンに浸る。

その他、横浜開港資料館や、昭和の面影を残す老舗バー「スターダスト」など、横浜の文化と歴史が息づくスポットを巡る。さらに「横浜」で数々ライブをしてきた福山雅治のライブヒストリーをたどり、最後は、横浜の夜景を見ながら、旅はクライマックスを迎える。