

板倉滉が語るアヤックス移籍の決め手とは

名だたる欧州のクラブ間での争奪戦を経て板倉 滉が選んだ所属先は、オランダが誇る創立125年の超名門アヤックス・アムステルダム。クラブ初の日本人選手として大いに期待がかかる板倉に、移籍までの経緯、決めた理由、今後の意気込みをすべて聞いた!!

■「コウ、とにかく君が必要なんだ！」

8月8日（以下、現地時間）、オランダ1部・エールディヴィジのアヤックス・アムステルダムが僕を完全移籍で獲得したことを発表した。

移籍の決め手となったのは、アヤックスの熱量だった。かなり早い段階から具体的なオファーをいただいた。ハイティンハ監督と強化部の人と直接会って話した際、僕のことを本当に求めてくれているのがわかった。

ハイティンハ監督はオランダ代表の主力メンバーとして2010年W杯南アフリカ大会で準優勝。アヤックスはもちろん、スペインの強豪アトレティコ・マドリードや英国プレミアリーグのエヴァートンなどで長らく活躍してきたDFである。

その彼が「コウ、とにかく君が必要なんだ。君が入ってきた場合、このような形で戦いたい」と、具体的な戦略や構想をずいぶん話してくれた。

「アヤックスでプレーするのはすごく意味のあることなんだ」とも言ってくれた。特にその言葉が深く胸に突き刺さった。オファーの内容も、クラブからの期待とリスペクトを感じた。もう迷いはなかった。

決まった背番号は4瓠ほかにいくつか番号は空いていたけど、監督やスタッフが「コウはやっぱり4番でしょ」と提案してくれた。

代表でも4番をつけているので愛着はあって、できればこの番号がいいなぁぐらいに思っていたけど、実はアヤックスにとって4番というのは特別であることを後で知った。

FWファン・バステンやMFライカールト、DFクーマンといった往年の名選手たちがつけていた番号なのだ。今、その重みをじわじわと感じ始めている。

オランダに戻るのは、実に4年ぶり。19年、初めての海外移籍（マンチェスターCからのレンタル移籍）でやって来たのが、この国のFCフローニンゲンだった。言葉はまったくできず、右も左もわからなかったが、21年までの3シーズンを過ごす中で地位は獲得できた。

アヤックスは、僕にとってヨーロッパでの4クラブ目になるけども、移籍した際、これまでとは違う感覚だった。年齢と経験を重ねてきているからだろう、不安というのが一切ない。ありがたいことにチームメイトからのリスペクトも感じる。

今のところ、ベテランのFWスティーブン（・ベルフハイス）やMF（デイヴィ・）クラーセン、年下のDFオーウェン（・ワインダル）やMF（ケネト・）テイラーとコミュニケーションを取ることが多い。僕がフローニンゲンにいた時代に対決した選手もかなりいるので、「おお、アヤックスに来たのか！」といった感じで話しかけてくれる。

かといって、別にあぐらをかくつもりはない。ハングリーさは失わずプレーしたい。

■勝つだけではダメ。アヤックスの勝利哲学

アヤックスでは常に勝利を求められる。しかも、よく言われるのは「ただ勝つだけではダメだ。爛離奪函Εぅ淵姚瓠塀淑じゃない）」。つまり、勝ち方が大事だということ。いいサッカーをして勝たなければ、ファンは黙っていない。泥くさく勝利をつかんだとしてもブーイングを食らうだけだ。

19〜21年の3シーズンをフローニンゲンでプレーしていた当時、アヤックス戦はビッグイベントだった。それはリーグの他チームにとっても同じだ。特別な試合だけに、アヤックス戦は気合いの入り方が違っていた。

ここから先は、逆に僕がアヤックスのメンバーとして、それを受けて立つことになる。死に物狂いで挑んでくる相手にどう立ち向かうのか、そのための準備をしないといけない。

もちろん、アヤックスの攻撃的サッカーは魅力的だし、僕のスタイルはマッチしていると思う。当然ながら攻撃参加もしたいし、いいサッカーもしたい。が、僕はDFだ。まずはしっかりと若手の選手を束ね、守備を盤石にして、必死に向かってくる相手を封じ込めなければならない。きっと強靱なメンタリティを求められるだろう。

監督も、練習の段階から「守備面が緩くなったらダメだ」と指示しているし、走るとか基本的なところは絶対にサボらぬよう指導している。僕も、追う立場のチームから追われる立場のチームに入ったからこそ、いっそう気を引き締めていきたい。

移籍の決め手には、優勝タイトルが絶対に欲しいという思いもあった。それを獲るためにアヤックスにやって来た。

やっぱりタイトルは特別なもので、ドイツ2部のシャルケ04在籍時代（21〜22年）に1部昇格を決める優勝を経験したけれど、頂点に立った瞬間の喜びは言葉に言い表せないほど格別だ。アヤックスは常に優勝を狙えるチーム。必ずタイトルをこの手でつかみ取りたい。

CL（UEFAチャンピオンズリーグ）に出場できるチャンスを手にしたのも大きい。僕にとっては未経験。常にCLに出たいという気持ちは抱えていた。これでまた夢に近づくことができた。

■リーグ戦、CLで活躍。勢いに乗ってW杯へ

アヤックスに移籍したことは、僕にとってステップアップでしかない。

確かに、ドイツのブンデスリーガにはビッグクラブやいいクラブがたくさんある。でも、アヤックスはアヤックスだ。125年の歴史を持つ名門クラブに僕は必要とされて、クラブ初の日本人選手として加入した。

今後、リーグ戦と並行して、週の真ん中にはCLの試合が入ってくる。とにかく過密日程だ。そんなタフなスケジュールをこなして、リーグ優勝、さらにはCLで上位進出を果たすことができれば、僕はもう一段階上の自分に出会えるはずだ。

正直に話すと、ボルシアMGは居心地が良かった。試合には確実に出られていたし、監督からもチームからも認められて、信頼を得ていた。もちろん、残り1シーズンをボルシアMGで過ごして、移籍金なしのフリーで次のクラブを探すという選択肢もあった。

でも、僕は居心地がいいと感じてしまった時点で、そこに成長はないと考えてきた。そのタイミングでいつも移籍を決断してきたし、新天地でまたイチからスタートしてポジションを獲得していく道を選んできた。そのほうが、自分の成長につながるからだ。

ドイツでプレーしている間も常にリーグ戦に加えて、CLやEL（UEFAヨーロッパリーグ）を戦うような厳しい環境に身を置きたいと望み続けていた。そこに、アヤックスからのオファーが舞い込んできた。

結果的に、僕の移籍金によって3シーズンにわたってお世話になったボルシアMGにはお金を残すことができて良かったと思うし、僕を成長させてくれたメンヒェングラートバッハの皆さんには感謝しかない。

8月17日、エールディヴィジ第2節のゴーアヘッド・イーグルス戦で、早速僕はアヤックスでのデビューを飾ることができた。77分までプレー、結果は2-2の引き分けで初陣を飾れなかったのは悔しいけれど、まだまだこれからだ。（取材は第2節終了時）

僕のイメージは、リーグ戦とCLの両方を戦い、連戦をものともせず、エールディヴィジの頂点に立つこと。CLでも決勝トーナメントに進出し、爪痕を残したい。その勢いをもって、いよいよ北中米W杯に臨みたい。アヤックスでも積極果敢にチャレンジして、最高の流れをつくっていきたい。



板倉 滉

構成・文／高橋史門 写真／アフロ