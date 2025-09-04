敵地パイレーツ戦

米大リーグ・ドジャースは3日（日本時間4日）、敵地でパイレーツと対戦している。3回表の攻撃で3番で先発したウィル・スミス捕手が途中交代するアクシデントが発生した。

スミスは2回の守備でファウルチップが右手に直撃した。この時はこのままプレーを続行したが、3回の第2打席でラッシングに代打が送られ、交代となった。米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」は「先ほどの回でニック・ゴンザレスのファウルチップを右手に受けたため、途中交代となりました」と状況を説明した。ドジャースは公式Xで「右手の打撲」と発表した。

ドジャース試合中に突然起きたアクシデントにX上のファンも心配。「スミスが心配すぎて試合に集中できん」「大丈夫なんか？ スミス」「マジかぁ…スミス」などの声が上がった。

スミスは試合前まで打率.297、17本塁打、61打点。ナ・リーグ打率ランキングでは3位に入っており、チームの正捕手で攻守の要だった。

代打出場したラッシングは右前打を放ってチャンスメイク。そのまま捕手に入った。



（THE ANSWER編集部）