【セブン-イレブン】限定発売だってーーーッッ！ パケも可愛い♡「新作カップアイス」

残暑が長引き、アイスのストックは欠かせなくなりそう。【セブン-イレブン】では、暑さが厳しい日にこそ食べたい、さっぱりと食べられそうなアイスを販売中。ケース内で目を引くインパクトのあるパッケージを見れば、つい手に取りたくなるはず。そこで今回は、パケも楽しめる「新作カップアイス」を紹介します。

見慣れたパッケージがアイスコーナーに！

黒地に白いドット柄といえば【不二家】の炭酸飲料「レモンスカッシュ」。セブンでは6月頃にも「レモンスカッシュアイスバー」を販売していましたが、今回はバータイプからカップタイプのものへ変わった「レモンスカッシュ シェイク仕立て」が、セブン限定で登場しています。

シャーベットとソースを混ぜればシェイク風

カップの中には、レモン果汁を5％使用した爽やかなレモンシャーベットと、とろりとしたレモンソースが。酸味の強さが気になるところですが、@miki__iceさんによれば「レモンソースが濃厚でちょっと甘さもあったので結構優しかった」とのこと。シャーベットとソースを混ぜればシェイク風、混ぜずにシャーベットを味わうのも◎

カップもアイスもピンク

ピンク色のパッケージが特徴的な「フローズンラムネ もも味」。もも味は、1月頃にも販売されていたフレーバーで、今回は再登場となります。華やかなピンク色が目を引くパッケージなので、見覚えがある……という人もいるのでは？ 前回食べ損ねてしまった人は、ぜひこの機会に食べてみて。

パッケージに負けない可愛いビジュアル

フローズンラムネ もも味は、桃味のみぞれに桃味ソース入りのバニラアイス、そしてカラフルなラムネをトッピング。パッケージに負けないくらい、カップの中にもピンク色が散りばめられているため、可愛らしい見た目も楽しめます。@miki__iceさんによると「ももの優しい甘さとすっきりしたバニラアイスが相性よく」「優しい甘さとラムネのシュワっと感がマッチ」するそう。爽快感を感じられて、暑い日にぴったりかも。

爽やかな炭酸飲料やラムネをベースにした【セブン-イレブン】の「新作カップアイス」で、ひんやり & さっぱりを感じたい人は、ぜひチェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる