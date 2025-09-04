卓球女子24年パリ五輪銅メダリストの早田ひな(25)が３日、自身のインスタグラムを更新。大阪関西万博のフランス館で開催された高級ブランド「ショーメ」のイベントに参加したことを報告した。



【写真】ホント、お人形さんみたい！白キャミドレスがお似合いです

「ショーメ、自然美への賛歌 － Chaumet, an Ode to Living Nature -」と書き出し「ショーメの『自然美への賛歌』エキシビションへ参加させていただきました」と投稿。「蜂やその巣からインスピレーションを受けたデザインのジュエリーに囲まれて、特別な時間を過ごしました」と記した。



⁡ 続けて「身につけるだけで自分の内側から力が湧き上がり、挑戦に向かうエネルギーまで輝かせてくれるような存在」とつづり、肌の美しさが際立つ白のキャミソールドレスでポーズを決める写真を掲載。

⁡ 「ショーメの世界観を体感できるこの展示は10月13日まで開催中です！！ぜひその煌めきを感じてみてください」と呼びかけた。



フォロワーからは「超綺麗ですね」、「お上品で大好きです」、「まさにお人形さんです」、「姫過ぎでしょ！」などの声が寄せられた。

⁡



（よろず～ニュース編集部）