1年ぶり『タビフクヤマ』の放送が決定 福山雅治＆有村架純らが“福山”ゆかりの地を巡る
フジテレビは12日午後9時から、俳優の福山雅治が親交の深い仲間たちと旅をする番組『タビフクヤマ』を放送する。昨年10月に放送して以来、約1年ぶりの放送となる『タビフクヤマ』は、有村架純、伊藤淳史、満島真之介、リリー・フランキーと、福山にとって縁の深い街である・横浜へ。
【写真】美しい！黒と赤の華麗な衣装で登場した福山雅治＆有村架純
今回の旅先は、福山が音楽の道を志して上京した当時から足を運んでいた横浜。ここは、デビュー以来、数々の公演を重ねてきた音楽人生において縁の深い場所だった。ゲストは、映画『ブラック・ショーマン』（９月12日公開）で福山と共演した俳優・有村架純。さらに、シリーズおなじみのリリー・フランキー、満島真之介も加わり、横浜を巡っていく。
福山の音楽活動において、横浜は欠かせない存在。1991年のライブを皮切りに、数々のライブを行ってきた地でもある。2015年には、デビュー25周年記念として、“福山史上最大のスタジアムライブ”を「日産スタジアム」で開催。番組では、その舞台裏や特別な思いを語る。
そして、福山も大好きな横浜名物・崎陽軒の「シウマイ弁当」を製造する工場では、数ヶ月先まで予約が埋まる人気の工場見学を特別に案内してもらうことに。製造工程や創業の歴史に触れるほか、「シウマイ弁当」への愛があふれる福山ならではの質問も飛び出す。
さらに「横浜」で数々ライブをしてきた福山雅治のライブヒストリーをたどり、最後は、横浜の夜景を見ながら、旅はクライマックスを迎える。
【写真】美しい！黒と赤の華麗な衣装で登場した福山雅治＆有村架純
今回の旅先は、福山が音楽の道を志して上京した当時から足を運んでいた横浜。ここは、デビュー以来、数々の公演を重ねてきた音楽人生において縁の深い場所だった。ゲストは、映画『ブラック・ショーマン』（９月12日公開）で福山と共演した俳優・有村架純。さらに、シリーズおなじみのリリー・フランキー、満島真之介も加わり、横浜を巡っていく。
そして、福山も大好きな横浜名物・崎陽軒の「シウマイ弁当」を製造する工場では、数ヶ月先まで予約が埋まる人気の工場見学を特別に案内してもらうことに。製造工程や創業の歴史に触れるほか、「シウマイ弁当」への愛があふれる福山ならではの質問も飛び出す。
さらに「横浜」で数々ライブをしてきた福山雅治のライブヒストリーをたどり、最後は、横浜の夜景を見ながら、旅はクライマックスを迎える。