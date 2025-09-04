「家電屋さんだと数千円するのに！」500円で買える100均ハイスペ商品

ダイソーでとんでもない商品を見つけました！スマホや小型カメラを固定できる、撮影時に便利な一脚。この手の商品は家電屋さんなどで2〜3,000円するイメージですが、なんと550円（税込）で販売されていて驚きました！しっかりとしたつくりで、クオリティも抜群！角度調整もできて、撮影の幅が広がりそうです◎

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：スチール製自立式一脚（1.2m）

価格：￥550（税込）

総重量（約）：380g（ホルダー除く）

サイズ（約）：最長113cm、最短53cm

販売ショップ：ダイソー

500円だけどクオリティも文句なし！ダイソーの『スチール製自立式一脚（1.2m）』

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『スチール製自立式一脚（1.2m）』という商品。スマートフォンや小型カメラを固定できる、撮影時に便利な一脚です。

家電量販店などでこの手の商品を購入すると、安くても2〜3,000円はする印象…。こちらは、なんと550円（税込）で販売されています！

また、折りたたみ式で、保管や持ち運びに便利です。ただ、最長で113cmと展開時に長さがある分、たたんだ状態でも存在があります。

スタンドと1段目の固定つまみを緩めれば、スタンドの脚を広げることができます。

ポールを持ちながら根元のパーツを下げたら、ポールを下げることでスタンドの脚がしっかり固定できますよ。

スマホを固定してみると、こんな感じになります。

スチール製でしっかりとした作りで、想像以上に安定感があります。

ネジもしっかり締めれば、ぐらつきがなく快適に使えます。

最大90度まで角度を調整することが可能！工夫次第で構図の幅も広がる◎

ボールヘッドは、最大で90度まで調節することができます。

そのため、スマホやカメラの向きを変えることも簡単！

スマートに撮影できて便利です。

さらに、別売りのリモートシャッターを使えば、構図の幅も大きく広がりそうです。

ちなみに、スマートフォンを真下に向けて固定もできますが、脚が映り込むので俯瞰撮影には向いてません。

今回は、ダイソーの『スチール製自立式一脚（1.2m）』をご紹介しました。

専門店レベルの商品が、まさかダイソーでお安く買えるとは思いませんでした！コスパ重視の方におすすめです。

筆者が購入した店舗では、スマホグッズと一緒に陳列されていました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。