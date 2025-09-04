「家電屋さんだと数千円するのに！」500円で買える100均ハイスペ商品
商品情報
商品名：スチール製自立式一脚（1.2m）
価格：￥550（税込）
総重量（約）：380g（ホルダー除く）
サイズ（約）：最長113cm、最短53cm
販売ショップ：ダイソー
500円だけどクオリティも文句なし！ダイソーの『スチール製自立式一脚（1.2m）』
今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『スチール製自立式一脚（1.2m）』という商品。スマートフォンや小型カメラを固定できる、撮影時に便利な一脚です。
家電量販店などでこの手の商品を購入すると、安くても2〜3,000円はする印象…。こちらは、なんと550円（税込）で販売されています！
また、折りたたみ式で、保管や持ち運びに便利です。ただ、最長で113cmと展開時に長さがある分、たたんだ状態でも存在があります。
スタンドと1段目の固定つまみを緩めれば、スタンドの脚を広げることができます。
ポールを持ちながら根元のパーツを下げたら、ポールを下げることでスタンドの脚がしっかり固定できますよ。
スマホを固定してみると、こんな感じになります。
スチール製でしっかりとした作りで、想像以上に安定感があります。
ネジもしっかり締めれば、ぐらつきがなく快適に使えます。
最大90度まで角度を調整することが可能！工夫次第で構図の幅も広がる◎
ボールヘッドは、最大で90度まで調節することができます。
そのため、スマホやカメラの向きを変えることも簡単！
スマートに撮影できて便利です。
さらに、別売りのリモートシャッターを使えば、構図の幅も大きく広がりそうです。
ちなみに、スマートフォンを真下に向けて固定もできますが、脚が映り込むので俯瞰撮影には向いてません。
今回は、ダイソーの『スチール製自立式一脚（1.2m）』をご紹介しました。
専門店レベルの商品が、まさかダイソーでお安く買えるとは思いませんでした！コスパ重視の方におすすめです。
筆者が購入した店舗では、スマホグッズと一緒に陳列されていました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。