100均のハサミ全力でおすすめ〜！コンパクトで切れ味抜群！お手入れも楽な凄い秘密♡

ダイソーで凄いキッチンバサミ見つけちゃいました！「ちょこっと使いたい」というときに便利なコンパクトサイズ。お肉がサクサクとカットできて切れ味も抜群です！それだけでなく、洗いやすいようにある工夫が施されているのもミソ♡110円（税込）とコスパも高いです！それでは、この商品の秘密を早速ご紹介します。

商品情報

商品名：ミニキッチンバサミ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

コンパクトなのに分解できる！ダイソーの『ミニキッチンバサミ』が優秀♡

100円ショップのキッチンバサミは、当たり・ハズレが多い印象…。ですが、先日見つけたダイソーのキッチンバサミが、とても優秀だったのでご紹介します！

それが、こちらの『ミニキッチンバサミ』という商品です。コンパクトサイズで使い勝手が良さそうだったので、試しに購入してみました。

価格は110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。

実はこのキッチンバサミ、分解できるのが嬉しいポイント！隅々までしっかり洗いやすく、その分乾きも早くて楽です。

ダイソーでは大・小さまざまなキッチンバサミが販売されていますが、筆者が見た中では分解できるのは大きいハサミばかりです。このサイズは珍しいなと思ったのも購入の決め手となりました。

小さいため、その分軽いのも助かります。長時間使っていても疲れにくいです。

サクサク切れて使い心地良し！アウトドアやバーベキューにも◎

例えば「小ねぎをちょこっと切りたい」「鶏皮だけ取り除きたい」というときに、繊細な作業がしやすいです。

豚肉のカットに使ってみましたが、切れ味も良くサクサク切ることができました。食材が滑りにくいギザ刃を採用していることも、切れやすさのポイントかもしれません。

大きく開いても勝手に刃がずれてしまうこともなく、快適かつスムーズに使えましたよ。

コンパクトなので、アウトドアやバーベキューにも持参しやすいです！

おうちでもレジャーでも使える、便利なキッチングッズでした。

今回は、ダイソーの『ミニキッチンバサミ』をご紹介しました。

100均のハサミは使ってみないと切れ味の良さもわからないので、ちょっと半信半疑でしたが想像以上に優秀でした！サイズがコンパクトでも、扱いやすいキッチンバサミを探している方におすすめです。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。