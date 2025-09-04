若見えする眉の描き方と整え方

ヘアメイクの森田玲子です。メイクはトレンドよりも好きを重視したい！という人も、避けては通れないのが眉毛のトレンド。眉ひとつで顔の印象が大きく変わるので、年齢やトレンドに合わせてアップデートが欠かせません。今回は、ヘアメイクの筆者が若々しく見える眉の描き方や、整え方をご紹介します。

若見えする今の“抜け感眉”って？描き方を詳しく

今トレンドの抜け感眉は、頑張ってきちんと整えるのではなく、いかに自然に毛が生えているように見せるかがポイントです！

とはいえ、眉が薄すぎても老け見えしてしまうので、眉以外の顔のパーツとのバランスをとりながら濃さを調節しましょう。

“マスカラで眉毛の色を軽くする

一般的には、眉マスカラは仕上げに使うものですが、今回のメイクでは最初に使います。

明るめのベージュ系の眉マスカラで、眉毛の色を淡くしましょう。白っぽい色を使うと、毛の存在感が薄くなります。

眉毛が薄くて悩んでいる人は、この工程はスキップします。

▲▲ぅ屮蹈Ε錺奪スで毛を描き足す

今回使用するのは、アイブロウワックス。コツを掴めば、パウダーよりも濃くも薄くも描きやすいです。おまけに落ちにくいのもメリット。

スウィーツスウィーツ／3Dアイブロウワックス 01

ワックスなのにベタっとせず、アイブロウパウダーのようなパウダリーな仕上がり。立体感をアップさせるコンシーラー入りで、これひとつでサロン級の眉が完成。

アイブロウワックスをブラシに取り、まずは手の甲でブラシをとんとん。ブラシにつけたワックスの量を整えます。

1.5个曚匹量咾魏針椶睇舛足すイメージで、足りない毛を埋めていきます。

描く順は、眉山〜中央→眉尻→ブラシに残ったわずかなワックスで眉頭。縁を取るのではなく、自分の眉の毛流れにそって描きたします。

眉尻の長さは、小鼻と目尻を繋いだ延長線上。短めにすることで、若々しく見えます。アイブロウワックスだと、擦れやすい眉尻も長時間キープ。アイブロウペンシルで描いたような、繊細な眉尻が完成。

眉の太さの目安は、目の縦幅を1としたときに、眉毛の太さは1／2程度に。このくらいの太さにすると、顔全体のバランスとマッチしやすいです。

コンシーラーで立体感アップ

コンシーラーで縁を整えます。これをすると眉毛は縁取りせずフサフサ感を残しながら、締まりのあるメリハリのある顔に。

ぅ僖Ε澄爾波周りのテカリをおさえる

最後に眉周りにマットなパウダーをのせます。眉周りがテカっていると、ギラギラとした皮脂テカりに見えてしまうので、パウダーでおさえます。

年齢を重ねると眉上の筋肉が発達している方も多いため、ここをマットに仕上げておくと骨格が美しく見えます。

若見えする眉毛のお手入れのコツ

今の抜け感眉毛は、基本的にはまぶたの上や眉毛の周りのうぶ毛をシェーバーで剃るくらいでOKです。あまり作り込み過ぎたくないので、きれいにカットしすぎたり、剃りすぎたりしないようにします。

特に眉山の下あたりは、まぶたがたるんでくると間延びして見えやすいので、抜きすぎ・剃りすぎに注意です。毛が多い人は、はみ出たところを部分的にカットする程度に。

引き算で今っぽ抜け感眉へ！

今回は、今の若々しく見える眉メイクのコツや整え方をご紹介しました。眉の形が整うだけで洗練された印象に見えるのでぜひ、試してみてくださいね。