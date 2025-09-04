プレミアリーグでも活躍した大型ストライカーはカタールで新たなキャリアをスタートさせるようだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、アル・ヒラルに所属する30歳のセルビア代表FWアレクサンダル・ミトロヴィッチはカタールのアル・ラーヤン移籍が決定的になっているという。



フラムで公式戦通算206試合に出場して111ゴールを挙げるなどプレミアリーグでも圧巻の活躍を見せていたミトロヴィッチ。しかし2023年8月にフラムからアル・ヒラルに完全移籍して欧州の舞台を離れることに。サウジアラビアでもその得点感覚は衰えておらず、加入後ここまで公式戦79試合で68ゴールを記録していた。



そんなミトロヴィッチだがアル・ヒラルを退団する模様。同氏によると、新天地はすでにカタールのアル・ラーヤンに決定しており、2028年までの契約になるという。



アジアの舞台でも猛威を振るっていたミトロヴィッチだが、果たしてアル・ラーヤンではどのような活躍を見せてくれるのだろうか。