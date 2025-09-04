トッテナム・ホットスパーは3日、25-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズに臨む登録メンバーを発表した。新指揮官トーマス・フランク監督が率いる新たなチームは悲願の欧州制覇を目指すべく充実の顔ぶれを揃えた一方で、日本代表DF高井幸大の名前はリストから外れた。



高井は今夏川崎フロンターレからトッテナムに加入し、将来を嘱望される20歳のセンターバック。大きな期待と共に加入したが、開幕前に足底腱膜の怪我を負ってしまい、出遅れる形になっている。





また高井と同じく怪我で出遅れているジェイムズ・マディソンやデヤン・クルセフスキもメンバーから外れている。トッテナムの登録メンバーは以下の通りになっている。1 GKグリエルモ・ヴィカーリオ4 DFケヴィン・ダンソ6 MFジョアン・パリーニャ7 MFシャビ・シモンズ9 FWリチャーリソン13 DFデスティニー・ウドギ14 MFアーチー・グレイ15 MFルーカス・ベリヴァル17 DFクリスティアン・ロメロ19 FWドミニク・ソランケ20 MFモハメド・クドゥス22 MFブレナン・ジョンソン23 DFペドロ・ポロ24 DFジェド・スペンス28 MFウィルソン・オドベール29 MFパペ・マタ・サール30 MFロドリゴ・ベンタンクール31 GKアントニーン・キンスキー33 DFベン・デイヴィス37 DFミッキー・ファン・デ・フェン39 FWランダル・コロ・ムアニ40 GKブランドン・オースティン