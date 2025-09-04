日本代表DF高井幸大はトッテナムのUCLリーグフェーズ登録メンバー選出外に 開幕前に負った足底腱膜の怪我が影響か
トッテナム・ホットスパーは3日、25-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズに臨む登録メンバーを発表した。新指揮官トーマス・フランク監督が率いる新たなチームは悲願の欧州制覇を目指すべく充実の顔ぶれを揃えた一方で、日本代表DF高井幸大の名前はリストから外れた。
高井は今夏川崎フロンターレからトッテナムに加入し、将来を嘱望される20歳のセンターバック。大きな期待と共に加入したが、開幕前に足底腱膜の怪我を負ってしまい、出遅れる形になっている。
トッテナムの登録メンバーは以下の通りになっている。
1 GKグリエルモ・ヴィカーリオ
4 DFケヴィン・ダンソ
6 MFジョアン・パリーニャ
7 MFシャビ・シモンズ
9 FWリチャーリソン
13 DFデスティニー・ウドギ
14 MFアーチー・グレイ
15 MFルーカス・ベリヴァル
17 DFクリスティアン・ロメロ
19 FWドミニク・ソランケ
20 MFモハメド・クドゥス
22 MFブレナン・ジョンソン
23 DFペドロ・ポロ
24 DFジェド・スペンス
28 MFウィルソン・オドベール
29 MFパペ・マタ・サール
30 MFロドリゴ・ベンタンクール
31 GKアントニーン・キンスキー
33 DFベン・デイヴィス
37 DFミッキー・ファン・デ・フェン
39 FWランダル・コロ・ムアニ
40 GKブランドン・オースティン
