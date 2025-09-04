

『ベスト・キッド』ユニバースの集大成となる最新作『ベスト・キッド：レジェンズ』は全国公開中（写真：『ベスト・キッド：レジェンズ』）

映画界で60年以上のキャリアを誇る世界的アクションスター、ジャッキー・チェンが来日し、初日の8月29日と、翌30日には映画最新作『ベスト・キッド：レジェンズ』の舞台あいさつが行われた。

ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場（2回）、TOHOシネマズ日本橋（2回）、TOHOシネマズ新宿（2回）、TOHOシネマズ六本木ヒルズ（2回）、TOHOシネマズ日比谷（3回）と計11回の舞台あいさつを実施。各劇場で満席を記録する大盛況となった。

ジャッキー・チェンが日本最多記録を更新

これまでの日本におけるハリウッドスターの舞台あいさつの最多記録は、韓流スターのイ・ビョンホンが2017年に行った『MASTER/マスター』の10回。ただし『MASTER/マスター』の時は“TOHOシネマズ新宿のスクリーンをジャックし、全10回の舞台あいさつをノンストップで行う”という趣旨で行われた舞台あいさつだった。

そのため、海外スターが5つもの劇場を巡回するというのは異例で、このたびジャッキーが日本最多記録を更新することとなった。関係者によると、ジャッキー自身も今回の舞台あいさつツアーに非常に乗り気だったとのことで、Q&Aコーナー、抽選でのツーショット写真撮影など、日本のファンとの交流を笑顔で楽しんでいた様子が印象的だった。



ジャッキー・チェン自身が今回の舞台あいさつツアーに非常に乗り気だったという（筆者撮影）

ちなみにジャッキーが来日を果たしたのは、13年ぶりの来日となった昨年の映画『ライド・オン』のプロモーション以来およそ1年ぶり。初日舞台あいさつに合わせての来日となると、1995年の『レッド・ブロンクス』以来とのことで、およそ30年ぶりのこととなる。

舞台あいさつツアー最終回となったTOHOシネマズ日比谷では、「ここにいる皆さんは古い友人。僕の映画を見て大人になったんじゃないですか？ 僕も皆さんと一緒に成長して大人になった」と感慨深い様子であいさつ。

さらにイベントでは「映画は非常に大きな影響力を持つものなので、自分が監督を務める時には、細心の注意を払っている」と自身の流儀について語ったジャッキー。「僕の映画にはアクションはあっても残虐なシーンはない。コメディはあっても下ネタはない。つまり全世界の子どもたちが観て大丈夫なものをつくりたい。映画を撮り終えたら、最初の観客は自分の子ども。自分の子どもにも見せられる映画なら大丈夫。映画人として、社会に対して、暴力、不公平、いじめなどに対する責任がある。僕の作品の中では常に愛があり、平和があり、団結があり、環境保護がある。僕はできるだけそうしている」。

『ベスト・キッド』に魅了された小学生は多いはず



最新作でも当然“修行シーン”が登場。17歳の高校生リーは、カンフーの師匠ハンと、空手の達人ダニエルという、戦い方も哲学も違うレジェンドから学び、ファイターとして成長する（写真：『ベスト・キッド：レジェンズ』）

かつて80年代には、小中学生の共通言語として、皆が熱く語り合うような作品が多くあった。おそらく40代以上ならば、ジャッキー・チェンの『拳』シリーズや、『ベスト・キッド』に夢中になったという人も多いのではないだろうか。

ジャッキーも『ベスト・キッド』が香港で公開された時にすぐ映画館に駆けつけたという。『ベスト・キッド』はまさに80年代を代表する世界的ヒット作だった。ここであらためて『ベスト・キッド』シリーズの概要についておさらいしてみたい。

第1作は1985年に公開され、監督はジョン・G・アヴィルドセン。音楽はビル・コンティと、シルベスター・スタローン主演の大ヒット映画『ロッキー』のスタッフが集結。主人公のダニエルには『アウトサイダー』など、1980年代の青春スターとして人気の高かったラルフ・マッチオ。

主人公に空手を教える師匠のミスター・ミヤギは、日系アメリカ人俳優のノリユキ・パット・モリタ。主人公が恋に落ちるアリに『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズのエリザベス・シューが参加している。

ワックスがけ、ペンキ塗りが“空手の修行”に⁈

『ベスト・キッド』といえば、ワックスがけ、ペンキ塗りといった、一見、空手とはなんの関係もないと思われた雑用が、実は空手の動きを習得する近道であった、という修行シーンが語り草となっている。

いじめられっ子だった主人公のダニエルに空手を教えることとなった師匠のミヤギは、車や床の掃除をやるよう命じ、「右手で円を描くようにワックスを塗り、左手で円を描くように拭き取る。鼻から息を吸って、口で吐く。呼吸が大切……」。さらに壁のペンキ塗りをする時も「（ハケを持つ）手首の返しだけで塗ること。上に。下に。ロングストロークで。下に塗るときは手首を曲げる。ひざも曲げる。呼吸も忘れずに。大きい板は右手、小さい板は左手。上、下……」。

何日も雑用ばかりやらされる日々に次第にいらだちを感じ始めたダニエルは「何日たっても雑用ばかり。空手を教えてくれる約束じゃないか！」と抗議するが、「山ほど学んどる」とミヤギ。意味が無いと思っていたそれらの動きが、実は空手の基礎的な動きだったと分かった時のカタルシス。まさにトレーニングシーンで一世を風靡した『ロッキー』を手がけたジョン・G・アヴィルドセン監督の面目躍如たる胸熱のシーンだった。

『ベスト・キッド』がテレビ放送された翌朝には、学校で仲間と集まってはワックスを塗り、拭き取り、ペンキを上下に塗る、という動きを反復しながら修行にいそしむ小中学生を量産。まだテレビが子どもたちの話題の中心となりえた、牧歌的な時代だった。

ジャッキーが“ウィル・スミスの息子”の師匠に

その後、『ベスト・キッド』シリーズは3本の続編がつくられ、2010年にはジャッキーが師匠役として、ウィル・スミスの息子ジェイデン・スミスにカンフーを教えるリメーク版も制作された。

そこでは洋服のジャケットを棒に掛けて、外して、着て、脱いで、下に落として、拾って、また掛けて……という一連の反復練習が、カンフーの基礎訓練となっていた、という修行シーンに翻案されていた。「カンフーには人生のすべての動きが入っている」と語るハン師匠（ジャッキー）だったが、その修行の神髄は最新作の『ベスト・キッド：レジェンズ』でも形を変えて、しっかりと継承されている。



そしてシリーズは、オリジナル版でダニエルに敗れた宿敵ジョニーを主人公としたスピンオフの配信ドラマ『コブラ会』へと広がる。ダニエルとの確執からの和解、負け犬と呼ばれた人生からの再チャレンジ、そして子ども世代のキャラクターたちが織りなす人間ドラマは、まさにキャラクターと同世代を生き、そして一緒に成長してきた“かつての小中学生”たちに刺さる内容。

さらにオリジナル版シリーズに登場したヒロインや、脇役など、懐かしいキャラクターが次々と登場するなど、まさに大河ドラマの様相を呈した『ベスト・キッド』ユニバース。こちらも好評のまま、シーズン6で有終の美を飾った。



主人公リー役には、世界中から応募が殺到したというオーディションを勝ち抜いた新鋭ベン・ウォン。空手、カンフー、拳法、テコンドーなどの武術を習得した彼のアクションも見どころだ。（写真：『ベスト・キッド：レジェンズ』）

そうした『ベスト・キッド』ユニバースの集大成となったのが最新作である『ベスト・キッド：レジェンズ』だ。同作の主人公は、北京でミスター・ハンにカンフーを教わっていた17歳の高校生リー。最愛の兄を失ったことで戦いを封印、ニューヨークに移住したリーだったが、大切な人を守るために再び戦うことを決意する。

そんなリーを指導するのが、師匠のミスター・ハン（ジャッキー・チェン）と、オリジナル版で主人公だったダニエル（ラルフ・マッチオ）。まさに空手を主としたオリジナル版と、カンフーを主としたリメーク版のキャラクターが交錯し、その魂が現代に受け継がれることとなる――。

映画館を出た後にスカッとする最新作



シリーズを知らなくても楽しめるよう設計されており、鑑賞後には胸がスカッとする（写真：『ベスト・キッド：レジェンズ』）

オリジナル版、リメーク版、さらにはスピンオフドラマ『コブラ会』など過去の『ベスト・キッド』シリーズに目配りした集大成的作品であり、もちろん過去作を知っていればより胸が熱くなるが、シリーズを知らなくても楽しめるよう設計されている。

昨今は『国宝』など長尺で重厚な映画が注目を集めているが、『ベスト・キッド：レジェンズ』の上映時間は94分。どこか80年代映画のような懐かしさを感じさせる作品で、難しいことを考えずに肩の力を抜いて、映画館を出た後にスカッとするような気持ちになれる。

まさに“あの頃の子どもたち”が注目すべき映画となっている。

（壬生 智裕 ： 映画ライター）