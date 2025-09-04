「ベースボールアメリカ誌」が3日、2025年シーズンに最も多くのMLB選手を輩出した国はどこか、さらに国別の打席割合と投球回数割合について調べた結果を報じた。

1位は言わずもがなで米国（73.4％）。メジャーでプレーする米国外生まれの選手の割合は増えているものの、依然としてメジャー選手のおよそ4人に3人は米国出身。他に10％を超える国はない。MLB選手数は1052人で、MLB打席シェアは67.4％、投球回シェアは78.2％だ。米国出身打者は全MLB打席の3分の2強に低下しているが、投球回数は米国出身が依然圧倒的多数を占めている。

2位はドミニカ共和国（9.9％）。選手数が141人で、打席シェアは10.5％、投球回シェアは10.1％だ。3位はベネズエラ（6.4％）で選手数は91人、打席シェアは8.6％、投球回シェアは3.7％。投手より野手で優れた選手が多い。4位はキューバで選手数は34人、打席シェアは3.4％、投球回シェアは1.3％。5位はプエルトリコで選手数は24人、打席シェアは2.5％、投球回シェアは0.8％。6位はカナダで選手数は22人、打席シェアは1.7％、投球回シェアは1.5％。

7位は日本で、MLB選手数が14人、MLB打席シェアは1.2％、MLB投球回シェアは2.4％となっている。日本からは野手よりも投手がより活躍していることが、このデータでも実証されている。