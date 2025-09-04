ＮＡＲの短期免許（南関東限定）を取得したフランス出身のミカエル・ミシェル騎手が９月４日、滞在先のフランスから、朝６時過ぎに羽田空港に到着し来日した。今回の騎乗期間は９月８日から１１月２１日まで。昨年同様、川崎の山崎裕也厩舎所属となる。

長旅に少し疲れながらも、到着すると満面の笑みに変わり「日本の方が話しているのを聞いて、日本の言葉がすぐによみがえってきました」と声をはずませた。

昨年に続く南関東での騎乗に「２０年に南関東で記録した３０勝を超えるように頑張りたい。ビッグレースでも騎乗したいです。調教から騎乗してレースにつなげていきたい」と意欲を見せる。

短期免許の騎乗期間に行われるＪＲＡ通年騎手免許試験も受験する予定。今年は９月２４日に第一次試験が行われる。２０２２年から４年連続の挑戦に「今回は馬学についても勉強しました。日本語も頭に残っているので、これから試験までしっかり準備をして臨みたい」と意気込みを語った。

ミシェル騎手は２０年に短期免許を初めて取得して以来３度目。前回は２２７戦１７勝という成績を残した。